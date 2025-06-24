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​До лікарів звернулися 10 пасажирів потягу "Одеса-Запоріжжя", пошкодженого ударом росіян

Серед постраждалих троє дітей - 5 місяців, 2 та 6 років. 

​До лікарів звернулися 10 пасажирів потягу "Одеса-Запоріжжя", пошкодженого ударом росіян
Вагон потягу "Одеса-Запоріжжя" після удару росіян
Фото: Дніпропетровська ОВА

Десять пасажирів поїзду "Одеса - Запоріжжя", пошкодженого російським ракетним ударом, звернулися до лікарів. Троє з них були госпіталізовані. 

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього потягу, серед них троє дітей - 5 місяців, 2 та 6 років. Семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження. Серед травм - мінно-вибухові, осколкові та забої", - написав він у Telegram.

Як повідомлялось, росіяни атакували поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя". Повідомлялося про поранених, але на щастя обійшлося без загиблих. Для доставки пасажирів до Дніпра організували електропоїзд. Крім того, Укрзалізниця оперативно знайшла вагони для зворотного рейсу цього поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя — Одеса відбулася із Запоріжжя за графіком - о 15:48. 

Вагон потягу &quot;Одеса-Запоріжжя&quot; після удару росіян
Фото: Дніпропетровська ОВА
Вагон потягу "Одеса-Запоріжжя" після удару росіян

Вагон потягу &quot;Одеса-Запоріжжя&quot;
Фото: Дніпропетровська ОВА
Вагон потягу "Одеса-Запоріжжя"

  • Вранці 24 червня Росія атакувала балістикою Дніпропетровську область. Повітряні сили повідомляли про декілька швидкісних цілей. Пізніше в ОВА підтвердили вибухи в Дніпрі - там пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема - гімназія та гуртожиток. Постраждав також ще один населений пункт області – місто Самар.
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