Десять пасажирів поїзду "Одеса - Запоріжжя", пошкодженого російським ракетним ударом, звернулися до лікарів. Троє з них були госпіталізовані.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього потягу, серед них троє дітей - 5 місяців, 2 та 6 років. Семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження. Серед травм - мінно-вибухові, осколкові та забої", - написав він у Telegram.

Як повідомлялось, росіяни атакували поїзд №52 "Одеса – Запоріжжя". Повідомлялося про поранених, але на щастя обійшлося без загиблих. Для доставки пасажирів до Дніпра організували електропоїзд. Крім того, Укрзалізниця оперативно знайшла вагони для зворотного рейсу цього поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя — Одеса відбулася із Запоріжжя за графіком - о 15:48.

Фото: Дніпропетровська ОВА Вагон потягу "Одеса-Запоріжжя" після удару росіян

Фото: Дніпропетровська ОВА Вагон потягу "Одеса-Запоріжжя"