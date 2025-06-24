«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала балістикою Дніпро і область. Є загиблі і поранені (доповнено)

Пошкоджено поїзд, гуртожитки та інші об'єкти. 

Росія атакувала балістикою Дніпро і область. Є загиблі і поранені (доповнено)
Наслідки удару
Фото: Сергій Лисак у Telegram

Вранці вівторка Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Чотири вибухи пролунали в Дніпрі, також під удар потраппило місто Сармар, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. 

До цього Повітряні сили попередили про пуск декількох "швидкісних цілей" на Дніпро. А потім – на Миргород. 

За даними станом на 13 годину, в Дніпрі загинули одна людина і 20 поранені. В Самарі – двоє жертв. 

Серед потерпілих в обласному центрі – діти. 

"Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – сказав Лисак. 

Росія 24 червня вдарила по Дніпру
Фото: Сергій Лисак у Telegram
Росія 24 червня вдарила по Дніпру

Укрзалізниця повідомила, що внаслідок атаки пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя.

"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя", – розповів перевізник.

За оновленими даними від ОВА, в Дніпрі спалахнула пожежа і є пошкодження цивільної інфраструктури: гуртожитку, гімназії, адміністративної будівлі. Поранені пасажири поїзду. 

"Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо", – сказав Лисак. 

Він додав, що є загиблі. За словами дніпровського міського голови Бориса Філатова, вбита одна людина. 

"Після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та 10 дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі", – сказав він у Facebook. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies