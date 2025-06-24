Росія атакувала балістикою Дніпро і область. Є загиблі і поранені (доповнено)

Пошкоджено поїзд, гуртожитки та інші об'єкти.

Вранці вівторка Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Чотири вибухи пролунали в Дніпрі, також під удар потраппило місто Сармар, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

До цього Повітряні сили попередили про пуск декількох "швидкісних цілей" на Дніпро. А потім – на Миргород.

За даними станом на 13 годину, в Дніпрі загинули одна людина і 20 поранені. В Самарі – двоє жертв.

Серед потерпілих в обласному центрі – діти.

"Серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – сказав Лисак.

Фото: Сергій Лисак у Telegram Росія 24 червня вдарила по Дніпру

Укрзалізниця повідомила, що внаслідок атаки пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя.

"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя", – розповів перевізник.

За оновленими даними від ОВА, в Дніпрі спалахнула пожежа і є пошкодження цивільної інфраструктури: гуртожитку, гімназії, адміністративної будівлі. Поранені пасажири поїзду.

"Влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюємо", – сказав Лисак.

Він додав, що є загиблі. За словами дніпровського міського голови Бориса Філатова, вбита одна людина.

"Після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та 10 дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі", – сказав він у Facebook.