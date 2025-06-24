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Викрили ділків, які "заробили" на ухиленні від мобілізації мінімум 450 тисяч доларів

Вручили 8 повідомлень про підозру.

Викрили ділків, які "заробили" на ухиленні від мобілізації мінімум 450 тисяч доларів
Викрили ділків, які заробляли на ухиленні від мобілізації
Фото: ДПСУ

Викрили ділків, які "заробили" на переправленні військовозобов'язаних через кордон щонайменше 450 тисяч доларів. 

"Оперативники Окремого контрольно-пропускного пункту викрили схему незаконного переправлення громадян через державний кордон", – повідомили у ДПСУ. 

Правоохоронці встановили, що група осіб, яка добре орієнтувалася в аспектах чинного законодавства, розробила план незаконного прибутку. Вони займалися оформленням підробних документів про інвалідність, з чітко розподіленими ролями та завданнями для кожного учасника.

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Для збереження анонімності при спілкуванні використовувалися месенджери, надсилання документів здійснювалася на поштові скриньки вигаданих абонентів, а отримання коштів відбувалося на криптовалютні гаманці.

За оцінкою правоохоронців, учасники організованої групи "заробили" не менше 450 000 доларів США, що на момент припинення протиправної діяльності становило приблизно 18 мільйонів гривень.

"Проведено ряд санкціонованих обшуків у місцях проживання фігурантів кримінального провадження у Київській, Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях та транспортних засобах, під час яких виявлено та вилучено техніку, грошові кошти, чорнову документацію та інші речі, що можуть свідчити про протиправну діяльність", – повідомили прикордонники. 

Викрили ділків, які допомагали ухилятисявід мобілізації
Фото: ДПСУ
Викрили ділків, які допомагали ухилятисявід мобілізації

Заходи проводили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" спільно із представниками Дарницького УП ГУ Національної поліції України в місті Києві, за силової підтримки 10 мобільного прикордонного загону "ДОЗОР" та під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратура міста Києва.

Їм вручили 8 повідомлень про підозру у складі групи у вчиненні злочину за статтями 332, 114-1, 358 ККУ.
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