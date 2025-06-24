Головне за ніч та ранок вівторка, 24 червня: атака на Дніпро та область, обстріли Сумщини та Харкова, 165 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 165 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, ворожі обстріли, саміт НАТО у Гаазі.

Вранці вівторка Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Чотири вибухи пролунали в Дніпрі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Укрзалізниця повідомила, що внаслідок атаки пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. Поранені пасажири поїзду.

"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває. Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя", – розповів перевізник.

За оновленими даними від ОВА, в Дніпрі спалахнула пожежа і є пошкодження цивільної інфраструктури: гуртожитку, гімназії, адміністративної будівлі.

За словами дніпровського міського голови Бориса Філатова, вбито одну людину. "Після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі", – повідомив він у Facebook.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 165 боєзіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Торецькому (27) та Покровському (54) напрямках фронту.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії та один пункт управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1200 осіб. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 013 700 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

За даними прокуратури, 23 червня 2025 року близько 23:55 ворог атакував щонайменше вісьмома безпілотниками одну з вулиць у Верхньосироватській громаді Сумського району.

Загинули 5-річний хлопчик, 52-річний чоловік та 84-річна жінка.

Вісімнадцять осіб поранені. Серед них – діти і вагітна, повідомили у Сумській ОВА.

Зруйновано 7 житлових будинків, пошкоджено 22 будинки та 6 автотранспортних засобів.

Ворог також здійснив чергову масовану атаку російських ударних БпЛА на Харків, є постраждалі.

Одне з влучань сталося у приватному секторі поблизу лікарні в Немишлянському районі. У найближчих будинках вибило шибки. Також під атакою опинилося цивільне підприємство, спалахнула пожежа.

Більше інформації – в новині.

Росіяни атакували Україну 97 БпЛА, оборонці знешкодили 78 з них.

63 ворожі дрони збили, 15 – локаційно втрачені.

У Шевченківському районі Києва на місці російського удару завершили пошуково-рятувальні роботи.

"Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей. Мої співчуття рідним загиблих", – написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у телеграмі.

На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи: фахівці демонтують небезпечні конструкції.

У Гаазі сьогодні стартує дводенний саміт НАТО.

Захід включає неформальну вечерю у вівторок та одну робочу сесію в середу вранці.

Докладніше – в новині.

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі TruthSocial заявив про досягнення угоди про перемир'я між Іраном та Ізраїлем, яке має призвести до остаточного припинення війни.

За словами господаря Білого дому, режим припинення вогню розпочнеться після того, як "завершаться поточні останні місії", що станеться через шість годин після публікації допису. Іран першим припинить обстріли, після чого в межах 12 годин Ізраїль теж зупинить атаки зі свого боку, і через 24 години "світ вітатиме кінець 12-денної війни".

Однак агенція CNN з'ясувала, що іранська сторона не отримувала жодної пропозиції щодо перемир'я. Високопоставлений чиновник у Тегерані заявив, що армія "готується до інтенсифікації ударів відплати", а будь-які заяви з боку США та Ізраїлю розглядають як "оманливі".

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