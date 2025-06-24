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В Україні відкрили ще 50 Центрів життєстійкості

Психосоціальну підтримку може отримати кожен і кожна.

В Україні відкрили ще 50 Центрів життєстійкості
Фото: Мінсоцполітики

Упродовж червня Міністерство соціальної політики разом із громадами та у співпраці з громадськими організаціями відкрили ще 50 Центрів життєстійкості у різних областях України, передає пресслужба відомства. 

«279 громад відкрили вже Центри життєстійкості – простори, де люди можуть отримати фахову психосоціальну підтримку. Ми бачимо, як вони змінюють життя українців: допомагають родинам пережити втрати, підтримують ветеранів, повертають опору тим, хто її втратив. Це надзвичайно важливо в умовах постійного стресу, який переживаємо всі ми через війну», – наголосила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

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Серед відвідувачів Центрів життєстійкості – люди, які втратили дім через війну, родини, що пережили втрати, військовослужбовці, які повернулися з фронту. А також усі, хто переживає стрес, тривожність чи емоційне виснаження. Ці простори відкриті для людей будь-якого віку і статусу – дітей, молоді, батьків, пенсіонерів, переселенців, військових, людей з інвалідністю.

У Центрах життєстійкості працюють психологи, соціальні менеджери та фахівці соціальної роботи, які проводять групові заняття та надають індивідуальні консультації

Тут обговорюють тривожність, емоційне виснаження, труднощі у взаємодії з дітьми чи адаптації до нових обставин. Діють програми підтримки батьків, тренінги з розвитку навичок саморегуляції та групи взаємодопомоги. За потреби фахівці можуть порадити, куди звернутися по правову, медичну чи іншу спеціалізовану допомогу.

Знайти найближчий Центр життєстійкості можна на сайті Міністерства соціальної політики.

Послуги – безкоштовні, добровільні, анонімні. Достатньо прийти та записатися на консультацію, або долучитися до активностей простору.

Центри життєстійкості – це експериментальний проєкт Міністерства соціальної політики України в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи Першої леді Олени Зеленської.

Їх створюють у громадах у партнерстві з неурядовим сектором. Приміщення Центрів облаштовуються за принципами безбар’єрності, відповідно до Путівника, який Мінсоцполітики розробило разом із партнерами.

На червень 2025 року в Україні діє 279 просторів, і мережа постійно зростає.
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