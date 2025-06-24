Через ранковий артилерійський обстріл Херсона поранені люди (оновлено)

Сьогодні, 24 червня, близько 07:20 російські війська атакували з артилерії Корабельний район Херсона.Постраждали шестеро людей.

Як повідомили у Херсонській МВА, спочатку до лікарні доставлено двох потерпілих. 62-річний чоловік та жінка 52 років отримали контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення.

Пізніше стало відомо, що ще двоє людей постраждали через обстріл: у жінки 66 років та 83-річного чоловіка контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення.

Потерпілі на момент ворожого удару були в квартирі. Зараз вони в лікарні під наглядом медиків.

Оновлення. Пізніше стало відомо, що кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району збільшилася до шести.

До лікарів звернувся 59-річний херсонець. У нього уламкове поранення ліктя. Чоловіка ушпиталено. Жінка 40 років отримала контузію. Медики надали їй необхідну допомогу. Далі потерпіла лікуватиметься амбулаторно.