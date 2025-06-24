​Втрати армії окупанта за добу становлять 1200 осіб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів, 1 ворожий танк, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 1 РСЗВ і 100 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 013 700 солдатів

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