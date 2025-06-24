​Втрати армії окупанта за добу становлять 1200 осіб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів, 1 ворожий танк, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 1 РСЗВ і 100 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1013700 (+1200) осіб,
- танків – 10966 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22879 (+7) од,
- артилерійських систем – 29511 (+21) од,
- РСЗВ – 1424 (+1) од,
- засоби ППО – 1188 (+0) од
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41915 (+198),
- крилаті ракети – 3388 (+12),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52961 (+100) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+0).
Дані уточнюються.