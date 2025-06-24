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​Втрати армії окупанта за добу становлять 1200 осіб

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 1 013 700 солдатів

​Втрати армії окупанта за добу становлять 1200 осіб
Втрати окупантів на Покровському напрямку
Фото: x.com/solonko

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1200 російських окупантів, 1 ворожий танк, 7 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 1 РСЗВ і 100 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1013700 (+1200) осіб,
  • танків – 10966 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22879 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29511 (+21) од,
  • РСЗВ – 1424 (+1) од,
  • засоби ППО – 1188 (+0) од
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41915 (+198),
  • крилаті ракети – 3388 (+12),
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52961 (+100) од,
  • спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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