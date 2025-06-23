Генштаб: на Покровському напрямку від початку доби відбулось майже пів сотні боєзіткнень

Активні бойові дії точились також на Лиманському та Торецькому напрямках.

Станом на 22:00 23 червня відбулося 127 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби противник завдав трьох ракетних та 19 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 37 КАБ. Крім того, застосував 1004 дронів-камікадзе, здійснив 4252 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів. Ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Дворічна, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка, на даний час ворожі атаки відбито. Авіаудару зазнало Озерне.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районах Кіндрашівки, Кругляківки та в у напрямках Піщаного, Петропавлівки.

Двадцять одну атаку загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки на Лиманському напрямку, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 10 спроб загарбників просунутися вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного. Ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 49 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Новосергіївка, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки. Одне бойове зіткнення триває дотепер. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новотрецьке, Разіне та Покровськ.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 111 окупантів та поранили ще 78. Знешкоджено 17 одиниць автомобільної техніки, термінал супутникового зв’язку, протитанковий ракетний комплекс “Конкурс”.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 атак окупантів поблизу населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки. Триває ще три боєзіткнення. Під авіаударом опинилась Воскресенка.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку противник шість разів просувався у бік позицій наших захисників, всі атаки вже відбито.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Сьогодні слід відзначити воїнів 101-ої окремої бригади територіальної оборони та 39-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно дають відсіч противнику.