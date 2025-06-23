Росіяни вбили та поранили чотирьох мирних жителів Херсонщини

Під обстрілом опинилися Херсон та Антонівка.

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Херсона та області. Унаслідок обстрілів РФ 23 червня загинули дві людини, ще дві постраждали.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, протягом 23 червня російські військові атакували населені пункти Херсонської області за допомогою артилерійської зброї та БпЛА.

Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та двох травмованих внаслідок обстрілів цивільних. Так, зранку в Антонівці та Бериславі двоє чоловіків отримали травми, несумісні із життям. Обидва опинилися на вулиці в зоні ураження БпЛА.

Ще двоє чоловіків дістали поранень в Антонівці та Херсоні. Цих постраждалих окупанти також атакували за допомогою безпілотників.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та автотранспорт.