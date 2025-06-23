Відомо про щонайменше дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані.

Російська армія атакувала балістикою навчальний заклад у місті Білгород-Дністровський Одеської області.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував місто Білгород-Дністровський балістикою. Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад", — повідомив Кіпер.

Фото: Олег Кіпер

За словами очільника ОВА, під завалами можуть бути працівники викладацького складу. Робота з ліквідації наслідків та пошуки тривають.

"Внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким…", — додав Кіпер.

Фото: Олег Кіпер

Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані.

Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.