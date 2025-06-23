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РФ атакувала балістикою навчальний заклад у Білгород-Дністровському на Одещині, є жертви

Відомо про щонайменше дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані.

РФ атакувала балістикою навчальний заклад у Білгород-Дністровському на Одещині, є жертви
наслідки удару по Білгород-Дністровському
Фото: Олег Кіпер

Російська армія атакувала балістикою навчальний заклад у місті Білгород-Дністровський Одеської області. 

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував місто Білгород-Дністровський балістикою. Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад", — повідомив Кіпер.

Фото: Олег Кіпер

За словами очільника ОВА, під завалами можуть бути працівники викладацького складу. Робота з ліквідації наслідків та пошуки тривають.

"Внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким…", — додав Кіпер.

Фото: Олег Кіпер

Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. 

Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

  • У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ дронами, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони. Відомо про вісьмох убитих і близько 34 поранених.
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