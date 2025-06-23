"Працювало дві мережі": Малюк розповів деталі замаху на Гордона

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк, під час зустрічі з журналістами 22 червня, розповів деталі нейтралізації агентурної мережі елітного підрозділу ФСБ, які готували замах на журналіста Дмитра Гордона.

"Гордон тригерить росіян. У нього велика категорія глядачів, які знаходяться і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях. По Гордону працювало дві мережі, про які ми можемо говорити", — зазначив глава СБУ.

Першу мережу очолював екснардеп-регіонал, сьогодні вже ув’язненим, родом з Полтавщини. Ідеться про екснардепа Віталія Грушевського. "Він здійснював візуальне спостереження, фсб його інструктувало, також підтягнув декілька помічників. Серед них були, до речі, журналісти, але вони не були в повноті на контакті з фсб, хоча виконували окремі задачі. А в подальшому пішли на угоду, ще дали нам детальні покази", — додає Малюк. Основним задумом було спрацювати СВП (саморобним вибуховими пристроєм) або організувати ракетно-шахедний удар. "Але у випадку, коли стовідсотково підтвердять перебування Дмитра Гордона у відповідному будинку". За словами глави спецслужи, для спостереження вони задіювали, у тому числі, технічні засоби та відеореєстратори (навпроти офісу запаркували машину з відеореєстратором в онлайні). Слідкували, коли Гордон приїжджає та від’їжджає.

"Топтались" поряд з його будинком і для нас, як для професіоналів, це було на поверхні. Ми в той момент вже документували, оскільки цей екс-нардеп організовував інші диверсії і був в полі зору у нас по організації підриву залізничної колії в Полтавській області, — каже Малюк. — Коли ми почали аналізувати інформацію в комплексі, то зрозуміли, що вони знаходяться на стадії дорозвідки". Паралельно була інша агентурна група це дагестанська етнонаціональна злодійська спільнота, яка використовувалась фсб.

Лідеру цієї групи в росії була створена відповідна легенда. "Він там в розшуку перебуває, типу в поганих стосунках з правоохоронною системою, з фсб. Його відправили сюди далеко ще до повномасштабної війни. Він весь час виконував задачі фсб, робив це дуже професійно, дуже законспіровано.

В Україні вступив у стосунки з дочкою колишнього високопосадовця МВС для того, щоби розширити свої можливості. Росія дала йому гроші, щоби він організував службу таксі для прикриття і стеження за обʼєктами, обладнавши усі машини відеореєстраторами".

За словами Малюка, він розробляв маршрути руху Гордона, місця перебування та проживання, способи та знаряддя можливої ліквідації. Підшуковував для одного із варіантів ліквідації мотоцикл.

"Якщо Дмитро був би один, то планували вбити коротким пістолетом, якщо з охоронцем - то довгою зброєю, тобто автоматом, а тоді добити пістолетом. Цю групу також затримано, вони дають свідчення. Лідер угруповування визнав факт співпраці зі спецслужбами рф і підготовку замаху на Гордона. За вбивство Гордона фсб їм обіцяла гонорар — 400 тисяч доларів", — зазначив Малюк.

Очільник СБУ додає, що у Дмитра Гордона дуже велика аудиторія, "його дивляться та дослухаються і в росії, і на тимчасово окупованих територіях ("днр/лнр", Запорізька, Херсонська область.). Він багато працює, багато хто його дивився і дивиться. Він висловлює проукраїнські погляди щиро і відверто, які "натягує" росіянам на голови. Наш Гордон їх тригерить конкретно. Путінський режим вважає його головним пропагандистом України".

У 2023 році Путін підписав розпорядження, яким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, в тому числі цей і всі, про які ми сьогодні говорили. Щоби створювати в Україні "диверсійний шум".

Малюк додав, що це ж саме дагестанське крило "полювало" і за Богдановим Іллею, який нині служить в РДК в ГУР. Це колишній співробітник фсб, який обрав Україну, путіна визнав агресором і сьогодні живе і воює в Україні.