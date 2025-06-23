ДСНС: Росія застосовує тактику "постійного обстрілу", щоб завадити рятувальникам працювати

Російські окупанти застосовують тактику постійного обстрілу упродовж тривалого часу, щоб перешкоджати розпочати роботу рятувальникам. Через майже безперервні атаки РФ українським рятувальникам доводиться змінювати протоколи проведення робіт з ліквідації наслідків.

Про це в ефірі розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага, пише Укрінформ.

"Ми постійно змінюємо протоколи для того, щоб вберегти життя і здоров'я наших рятувальників. Але скажу, що і ворог не спить. Вони це теж відслідковують і постійно застосовують нові методи (атак - ред.). РФ постійно застосовує нову практику для того, щоб уразити якомога більше мирного населення. Але іноді алгоритми нам доводиться змінювати, якщо це стосується житлових будинків, і ми розуміємо, що нашої допомоги потребують люди", — каже Водолага.

Речниця наголошує, що РФ навмисно застосовує тактику частих обстрілів, аби не дати рятувальникам починати роботу.

"Дуже важко працювати. Я так думаю, всі помітили, що у нас дуже тривалий час ідуть саме такі атаки: ракетна атака, потім дронова атака, і знову. Це триває дуже великий проміжок часу. Скоріш за все, це здійснюється для того, щоб не дати можливості рятувальникам приступити до роботи. Але, як я зазначила, ми також змінюємо алгоритми. Все ж таки ми ризикуємо, коли мова йде про життя наших громадян", — каже речниця.