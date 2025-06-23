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ДСНС: Росія застосовує тактику "постійного обстрілу", щоб завадити рятувальникам працювати

РФ постійно застосовує нову практику для того, щоб уразити якомога більше мирного населення. 

ДСНС: Росія застосовує тактику "постійного обстрілу", щоб завадити рятувальникам працювати
Ліквідація пожежі на Полтавщині
Фото: ДСНС

Російські окупанти застосовують тактику постійного обстрілу упродовж тривалого часу, щоб перешкоджати розпочати роботу рятувальникам. Через майже безперервні атаки РФ українським рятувальникам доводиться змінювати протоколи проведення робіт з ліквідації наслідків.

Про це в ефірі розповіла речниця ДСНС Світлана Водолага, пише Укрінформ.

"Ми постійно змінюємо протоколи для того, щоб вберегти життя і здоров'я наших рятувальників. Але скажу, що і ворог не спить. Вони це теж відслідковують і постійно застосовують нові методи (атак - ред.). РФ постійно застосовує нову практику для того, щоб уразити якомога більше мирного населення. Але іноді алгоритми нам доводиться змінювати, якщо це стосується житлових будинків, і ми розуміємо, що нашої допомоги потребують люди", — каже Водолага.

Речниця наголошує, що РФ навмисно застосовує тактику частих обстрілів, аби не дати рятувальникам починати роботу.

"Дуже важко працювати. Я так думаю, всі помітили, що у нас дуже тривалий час ідуть саме такі атаки: ракетна атака, потім дронова атака, і знову. Це триває дуже великий проміжок часу. Скоріш за все, це здійснюється для того, щоб не дати можливості рятувальникам приступити до роботи. Але, як я зазначила, ми також змінюємо алгоритми. Все ж таки ми ризикуємо, коли мова йде про життя наших громадян", — каже речниця.
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