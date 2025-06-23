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Головне за ніч та ранок понеділка, 23 червня: масована атака на Київ, понад 140 боєзіткнень, допомога від Нової Зеландії

Нічна повітряна атака, 142 бойових зіткнення, бої на Покровському напрямку, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок понеділка, 23 червня: масована атака на Київ, понад 140 боєзіткнень, допомога від Нової Зеландії
Наслідки атаки на Київ 23 червня 2025-го
Фото: ДСНС

У ніч на 23 червня Росія атакувала Київ дронами, також оголошували балістичну загрозу та загрозу крилатих ракет. Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

Станом на 11 годину було відомо про шістьох загиблих і 31 пораненого, зокрема чотирьох дітей (серед них – дівчина 15 років). Ушпиталені 12 людей.

Найбільше постраждав Шевченківський район, де росіяни зруйнували цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Там триває пошукова операція.

Більше інформації – в новині.

Унаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура столичної станції метро "Святошин".

На Київщині внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження.

Постраждали восьмеро осіб, серед них – двоє рятувальників, повідомили у ОВА, ДСНС та у МВС.

Пошкоджено житлову та медичну інфраструктуру.

Наслідки ворожої атаки зафіксували в трьох районах області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 142 ворожих штурми.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 20 атак загарбницьких військ.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1010 окупантів, 1 ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 2 РСЗВ, та 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 1 012 500 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 23 червня росіяни здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по Україні.

Основним напрямком удару був Київ. ППО знешкодила 354 цілі.

Нова Зеландія надає Україні пакет допомоги на суму 16 мільйонів новозеландських доларів (близько 9,5 млн доларів США).

Як йдеться у повідомленні пресслужби уряду країни, про допомогу, яку виділяють напередодні саміту НАТО у Гаазі, оголосили прем'єр-міністр Крістофер Лаксон та міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Нова Зеландія зробить внески у розмірі 4 мільйонів новозеланських доларів (понад 100 млн гривень) до двох фондів, що надають Україні летальну та нелетальну військову допомогу: Фонду НАТО з надання допомоги у сфері безпеки та навчання для України (NSATU); та Коаліції безпілотників, яку очолюють Велика Британія та Латвія. За словами Пітерса, оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.

Докладніше – в новині.  

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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