Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Суми за три дні?
Суми за три дні?
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
ГоловнаСвіт

Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні на понад $9 млн

Країна зробить внески у два фонди, а також надасть гуманітарну допомогу. 

Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні на понад $9 млн
Фото: з відкритих джерел

Нова Зеландія надає Україні пакет допомоги на суму 16 мільйонів новозеландських доларів (близько 9,5 млн доларів США). 

Як йдеться у повідомленні пресслужби уряду країни, про допомогу, яку виділяють напередодні саміту НАТО у Гаазі, оголосили прем'єр-міністр Крістофер Лаксон та міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Нова Зеландія зробить внески у розмірі 4 мільйонів новозеланських доларів (понад 100 млн гривень) до двох фондів, що надають Україні летальну та нелетальну військову допомогу: Фонду НАТО з надання допомоги у сфері безпеки та навчання для України (NSATU); та Коаліції безпілотників, яку очолюють Велика Британія та Латвія.

За словами Пітерса, оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного, а й для Індо-Тихоокеанського регіону. 

Нова Зеландія також надасть гуманітарну допомогу на 7 мільйонів новозеландських доларів (175 млн грн) постраждалим від конфлікту громадам в Україні та на 1 мільйон доларів (25 млн грн) – українським біженцям. 

Цей пакет підтримки є результатом нещодавно оголошених санкцій, спрямованих проти російського "тіньового флоту" та інших факторів, що сприяють війні Росії в Україні. 

"Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб вона припинила війну та долучилась до змістовних зусиль для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", – наголосив Пітерс. 

  • Нещодавно Нова Зеландія ввела нові санкції проти російських і білоруських підприємств та громадян. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies