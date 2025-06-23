Нова Зеландія оголосила пакет допомоги Україні на понад $9 млн

Країна зробить внески у два фонди, а також надасть гуманітарну допомогу.

Нова Зеландія надає Україні пакет допомоги на суму 16 мільйонів новозеландських доларів (близько 9,5 млн доларів США).

Як йдеться у повідомленні пресслужби уряду країни, про допомогу, яку виділяють напередодні саміту НАТО у Гаазі, оголосили прем'єр-міністр Крістофер Лаксон та міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Нова Зеландія зробить внески у розмірі 4 мільйонів новозеланських доларів (понад 100 млн гривень) до двох фондів, що надають Україні летальну та нелетальну військову допомогу: Фонду НАТО з надання допомоги у сфері безпеки та навчання для України (NSATU); та Коаліції безпілотників, яку очолюють Велика Британія та Латвія.

За словами Пітерса, оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.

Нова Зеландія також надасть гуманітарну допомогу на 7 мільйонів новозеландських доларів (175 млн грн) постраждалим від конфлікту громадам в Україні та на 1 мільйон доларів (25 млн грн) – українським біженцям.

Цей пакет підтримки є результатом нещодавно оголошених санкцій, спрямованих проти російського "тіньового флоту" та інших факторів, що сприяють війні Росії в Україні.

"Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на Росію, щоб вона припинила війну та долучилась до змістовних зусиль для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", – наголосив Пітерс.