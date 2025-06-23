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Reuters: прем'єр-міністр Японії Ішіба пропустить саміт НАТО

Також не буде лідерів Південної Кореї та Австралії. 

Reuters: прем'єр-міністр Японії Ішіба пропустить саміт НАТО
Сігеру Ішіба
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ішіба скасує свою участь у саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), що відбудеться 24-25 червня у Гаазі.

Про це пише Reuters із посиланням на проінформоване джерело. 

Ішіба скасував поїздку, оскільки запланована зустріч між НАТО та групою чотирьох індо-тихоокеанських країн (IP4) ймовірно не відбудеться. Також малоімовірною є зустріч японського прем'єра із президентом США Дональдом Трампом.

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Південна Корея та Австралія, які разом з Японією та Новою Зеландією входять до складу IP4 також заявили, що їхні лідери не будуть присутні на саміті.

За даними співрозмовника видання, Японію представлятиме міністр закордонних справ Такеші Івая.

Лідер Японії відвідував кожен саміт НАТО з 2022 року, відколи країну вперше запросили взяти участь після вторгнення Росії в Україну.

Міністерство закордонних справ оголосило про присутність Ішіби лише три дні тому, заявивши, що він має намір "підтвердити разом із союзниками по НАТО та іншими визнання того, що безпека Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського регіонів невіддільна".

Ішіба також планував провести двосторонні зустрічі в кулуарах.

  • Видання Politico нещодавно писало, що під час саміту НАТО в Гаазі не планується проведення засідання Ради Україна – НАТО. Це стало ще однією поступкою з боку Альянсу на користь Сполучених Штатів.
  • Країни НАТО вже узгодили комюніке саміту: держави зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року. Щоправда, без Іспанії. 
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