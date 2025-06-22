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Норвегія спрямує додаткові $400 млн на закупівлю українського озброєння

Умєров разом із Сирським провів перемовини з міністром оборони Норвегії. 

Норвегія спрямує додаткові $400 млн на закупівлю українського озброєння
Міноборони
Фото: Міноборони

До Києва прибув міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік. 

Про це повідомив голова Міноборони України Рустем Умєров.

"Разом із Головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським, начальником Генштабу генерал-майором Андрієм Гнатовим та моїми заступниками провели предметні перемовини щодо подальшої співпраці. Ми високо цінуємо підтримку з боку Норвегії - уряду, народу, усіх, хто стоїть поруч з Україною у боротьбі за свободу. У 2025 році допомога Україні сягне 1.5% ВВП Норвегії - це надзвичайно важливий внесок. Дякую за солідарність і рішучість", - написав він.

Співрозмовники також обговорили довгострокову модель підтримки, яку назвали "норвезькою". Зокрема, - оглянули перспективи масштабних інвестицій у спільні оборонні проєкти та глибшу інтеграцію оборонно-промислових комплексів.

Окрему увагу приділили перспективам співпраці в таких напрямках:

  • виробництво та спільні закупівлі БПЛА
  • індустріальні проєкти в галузі ППО, радіоелектроніки, перехоплювачів
  • передача нових комплексів NASAMS та боєприпасів, здатних збивати балістичні цілі.

Україна передала партнерам перелік потенційних проєктів. Також на зустрічі обговорили проєкт скандинавсько-балтійської бригади. Вже почали отримувати озброєння в межах цієї ініціативи. 

Сандвік підтвердив, що Норвегія планує спрямувати додаткові $400 мільйонів на закупівлю українського озброєння - для потреб Сил оборони. 

Сторони домовилися скоординувати підходи до визначення планів військової допомоги на 2026 рік для найфективнішої підтримки українських захисників.

Раніше сьогодні Сандвік зустрівся з президентом Зеленським. Це - перший візит глави міноборони Норвегії до України після призначення на посаду в лютому цьогоріч.
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