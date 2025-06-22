Норвегія спрямує додаткові $400 млн на закупівлю українського озброєння

До Києва прибув міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

Про це повідомив голова Міноборони України Рустем Умєров.

"Разом із Головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським, начальником Генштабу генерал-майором Андрієм Гнатовим та моїми заступниками провели предметні перемовини щодо подальшої співпраці. Ми високо цінуємо підтримку з боку Норвегії - уряду, народу, усіх, хто стоїть поруч з Україною у боротьбі за свободу. У 2025 році допомога Україні сягне 1.5% ВВП Норвегії - це надзвичайно важливий внесок. Дякую за солідарність і рішучість", - написав він.

Співрозмовники також обговорили довгострокову модель підтримки, яку назвали "норвезькою". Зокрема, - оглянули перспективи масштабних інвестицій у спільні оборонні проєкти та глибшу інтеграцію оборонно-промислових комплексів.

Окрему увагу приділили перспективам співпраці в таких напрямках:

виробництво та спільні закупівлі БПЛА

індустріальні проєкти в галузі ППО, радіоелектроніки, перехоплювачів

передача нових комплексів NASAMS та боєприпасів, здатних збивати балістичні цілі.

Україна передала партнерам перелік потенційних проєктів. Також на зустрічі обговорили проєкт скандинавсько-балтійської бригади. Вже почали отримувати озброєння в межах цієї ініціативи.

Сандвік підтвердив, що Норвегія планує спрямувати додаткові $400 мільйонів на закупівлю українського озброєння - для потреб Сил оборони.

Сторони домовилися скоординувати підходи до визначення планів військової допомоги на 2026 рік для найфективнішої підтримки українських захисників.

Раніше сьогодні Сандвік зустрівся з президентом Зеленським. Це - перший візит глави міноборони Норвегії до України після призначення на посаду в лютому цьогоріч.