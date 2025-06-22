Ємен заявив про готовність вступити у війну на Близькому Сході

Ірак заявив про загрозу стабільності на Близькому Сході через удари США по ядерних об'єктах Ірану.

Збройні сили Ємену у мережі "Х" заявили про готовність вступити у війну на Близькому Сході після атаки США по ядерних об’єктах Ірану, пише "Дзеркало тижня".

"Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод", — йдеться у повідомленні.

Також удира США прокоментували в Іраку і наголосили на загрозі стабільності на Близькому Сході.

"Ця військова ескалація становить серйозну загрозу миру та безпеці на Близькому Сході та створює серйозні ризики для регіональної стабільності", – заявив речник уряду Іраку Басім Алаваді.

За словами речника, продовження атак призведе до "небезпечної ескалації з наслідками, які виходять за межі будь-якої окремої держави, загрожуючи безпеці всього регіону та світу", та закликав до негайної деескалації, оскільки "війни залишають після себе лише руйнування".