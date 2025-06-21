Польща готує плани евакуації творів мистецтва на випадок вторгнення Росії

План частково базується на досвіді, отриманому під час допомоги Україні в переміщенні культурних цінностей.

Уряд Польщі готує плани евакуації творів мистецтва з державних музеїв за кордон на випадок агресії Росії.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявила міністерка культури Польщі Ганна Врублевська.

За її словами, уряд веде переговори з партнерами щодо розміщення за кордоном евакуйованих творів мистецтва з приблизно 160 установ, що знаходяться під управлінням польської держави. Окрім картин і скульптур планують також евакуювати рідкісні книги та музичні інструменти. Очікується, що приватні музеї та галереї також наслідуватимуть цей приклад.

План, який має бути завершено до кінця року, є частиною ширших заходів щодо безпеки уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, які включають посилення охорони кордонів та подвоєння чисельності польських збройних сил до 500 000 військовослужбовців.

Складання планів з евакуації курує Мацей Матисяк, колишній полковник армії, який був заступником керівника військової контррозвідки Польщі. Зараз він очолює департамент безпеки та кризового менеджменту зі штатом із 40 осіб, створений у складі Міністерства культури.

За словами міністерки, план частково базується на досвіді, отриманому під час допомоги Україні в переміщенні культурних артефактів до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Деякі з цих українських творів досі охороняються в Польщі, зазначила Ганна Врублевська.

Співпраця з українськими арт-експертами означала, що «вони розповідали нам свою власну історію, як це — працювати в умовах такої кризи по-справжньому», — сказала міністерка культури.

Окрім логістики, ці зусилля також включають оновлення документації, щоб забезпечити відстеження та повернення переміщених польських творів мистецтва в майбутньому.

Планування евакуації під час війни обговорювалося на неформальній зустрічі міністрів культури ЄС у Варшаві у квітні. Врублевська сказала, що країни Балтії, які також знаходяться на східному фланзі НАТО, поділяють думки її уряду щодо переміщення творів мистецтва. «Вони трохи менші, тому для них все трохи простіше — їм не потрібно координувати так багато людей, так багато музеїв», — сказала вона.