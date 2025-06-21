21 червня у Білорусі випустили на волю 14 політв'язнів на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога, пише видання «Наша Ніва».
Заступник Келлога Джон Коул написав у соцмережі Х, що «сильне керівництво президента Трампа призвело до звільнення 14 ув’язнених з Білорусі сьогодні. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжнім другом і союзником».
Серед звільнених - білоруський політичний в’язень Сергій Тихановський, а також колишня доцентка Білоруського державного університету Наталія Дуліна, анархіст Акіхіро Гаєвський-Ханада, журналіст Ігор Карней, громадянка Швеції Галина Краснянська та засуджений у справі «Союзу білоруського національного щита» Кирило Балахонов. Після звільнення Тихановського зустріла сім'я. Політв’язень опісля покинув територію Білорусі.
Опісля стало відомо, що Світлана Тихановська з чоловіком, а також Сергій Шелег, Ігор Карней, Наталія Дуліна та Кирило Балахонов перебувають у посольстві США у Вільнюсі
Хто такий Сергій Тихановський
- У 2019 році Тихановський створив YouTube-канал «Країна для життя» для висвітлення зловживань чиновників. Канал швидко став одним із найпопулярніших у Білорусі. Тихановський активно їздив регіонами, записував інтерв’ю з місцевими жителями, які часто критикували владу.
- У 2020 році він збирався балотуватися на президентських виборах, але його затримали перед поданням документів. У підсумку кандидатом стала його дружина Світлана Тихановська. Сам Сергій очолив її виборчу кампанію.
- 29 травня 2020 року його затримали під час законного пікету в Гродно. Через два місяці Олександр Лукашенко публічно заявив, що це він особисто наказав заарештувати Тихановського.
- У грудні 2021 року Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму за кількома політичними статтями. Пізніше до строку додали ще півтора року. Вину він не визнав.
- Понад два роки Тихановський перебував у повній ізоляції.