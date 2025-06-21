21 червня у Білорусі випустили на волю 14 політв'язнів на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога, пише видання «Наша Ніва».

Фото: Наша Ніва звільнені білоруські політв'язні

Заступник Келлога Джон Коул написав у соцмережі Х, що «сильне керівництво президента Трампа призвело до звільнення 14 ув’язнених з Білорусі сьогодні. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжнім другом і союзником».

Серед звільнених - білоруський політичний в’язень Сергій Тихановський, а також колишня доцентка Білоруського державного університету Наталія Дуліна, анархіст Акіхіро Гаєвський-Ханада, журналіст Ігор Карней, громадянка Швеції Галина Краснянська та засуджений у справі «Союзу білоруського національного щита» Кирило Балахонов. Після звільнення Тихановського зустріла сім'я. Політв’язень опісля покинув територію Білорусі.

Опісля стало відомо, що Світлана Тихановська з чоловіком, а також Сергій Шелег, Ігор Карней, Наталія Дуліна та Кирило Балахонов перебувають у посольстві США у Вільнюсі

Фото: Радыё Свабода — Беларусь Сергій Тихановський та інші звільнені білоруські політв'язні

Хто такий Сергій Тихановський