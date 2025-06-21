«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
ГоловнаСвіт

На тлі візиту спецпредставника Трампа до Білорусі Лукашенко відпустив 14 політв’язнів

Серед них – Сергій Тихановський.

На тлі візиту спецпредставника Трампа до Білорусі Лукашенко відпустив 14 політв’язнів
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

21 червня у Білорусі випустили на волю 14 політв'язнів на тлі візиту спеціального представника президента США Кіта Келлога, пише видання «Наша Ніва».

звільнені білоруські політв'язні
Фото: Наша Ніва
звільнені білоруські політв'язні

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Заступник Келлога Джон Коул написав у соцмережі Х, що «сильне керівництво президента Трампа призвело до звільнення 14 ув’язнених з Білорусі сьогодні. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжнім другом і союзником».

Серед звільнених - білоруський політичний в’язень Сергій Тихановський, а також колишня доцентка Білоруського державного університету Наталія Дуліна, анархіст Акіхіро Гаєвський-Ханада, журналіст Ігор Карней, громадянка Швеції Галина Краснянська та засуджений у справі «Союзу білоруського національного щита» Кирило Балахонов. Після звільнення Тихановського зустріла сім'я. Політв’язень опісля покинув територію Білорусі.

Опісля стало відомо, що Світлана Тихановська з чоловіком, а також Сергій Шелег, Ігор Карней, Наталія Дуліна та Кирило Балахонов перебувають у посольстві США у Вільнюсі

Сергій Тихановський та інші звільнені білоруські політв'язні
Фото: Радыё Свабода — Беларусь
Сергій Тихановський та інші звільнені білоруські політв'язні

Хто такий Сергій Тихановський

  • У 2019 році Тихановський створив YouTube-канал «Країна для життя» для висвітлення зловживань чиновників. Канал швидко став одним із найпопулярніших у Білорусі. Тихановський активно їздив регіонами, записував інтерв’ю з місцевими жителями, які часто критикували владу.
  • У 2020 році він збирався балотуватися на президентських виборах, але його затримали перед поданням документів. У підсумку кандидатом стала його дружина Світлана Тихановська. Сам Сергій очолив її виборчу кампанію.
  • 29 травня 2020 року його затримали під час законного пікету в Гродно. Через два місяці Олександр Лукашенко публічно заявив, що це він особисто наказав заарештувати Тихановського.
  • У грудні 2021 року Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму за кількома політичними статтями. Пізніше до строку додали ще півтора року. Вину він не визнав.
  • Понад два роки Тихановський перебував у повній ізоляції. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies