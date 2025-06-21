Розпочали розслідування щодо втручання Трістана Тейта у румунські вибори

У Румунії розпочали розслідування щодо британсько-американського інфлюенсера Трістана Тейта за звинуваченнями у порушенні ним виборчого законодавства.
Як пише ВВС, його звинувачують у тому, що він публікував політичний контент у соціальних мережах під час нещодавніх президентських виборів у країні.
Розслідування проводять через публікацію в соціальних мережах, якою Тейт нібито поділився в день виборів і яка містила прямі або приховані політичні повідомлення, що є незаконним у Румунії. Стверджується, що це трактують як іноземне втручання у вибори та ведення передвиборчої агітації в обмежені періоди.
Його викликали на допит у вівторок.
Поки що Тейт не надав ніяких офіційних коментарів.
- 36-річний Трістан Тейт – молодший брат інфлюенсера Ендрю Тейта. Загалом у них понад 13 мільйонів підписників у соціальних мережах.
- Проти обох братів висунули низку звинувачень у декількох країнах світу.
- Обох було заарештовано в Румунії у грудні 2022 року, причому Ендрю звинуватили у зґвалтуванні та торгівлі людьми, а Трістана – у торгівлі людьми.
- Вони обидва заперечували звинувачення та провели кілька місяців під домашнім арештом. Півтора року потому, у серпні 2024 року, їм висунули нові звинувачення в Румунії, зокрема у сексі з неповнолітньою та торгівлі неповнолітніми, які вони все заперечують.
- Їм також висунуто 21 звинувачення у Великій Британії, включаючи зґвалтування, заподіяння тілесних ушкоджень та торгівлю людьми.
- Румунський суд постановив, що їх можуть екстрадувати до Великої Британії лише після завершення окремого провадження проти них у Румунії.
- Вони повернулися до Румунії у березні 2025 року, заявивши журналістам, що "невинні чоловіки ні від чого не тікають".