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Розпочали розслідування щодо втручання Трістана Тейта у румунські вибори

Його звинувачують у тому, що в день виборів він займався агітацією у соцмережах. 

Розпочали розслідування щодо втручання Трістана Тейта у румунські вибори
Ендрю та Трістан Тейти
Фото: EPA/UPG

У Румунії розпочали розслідування щодо британсько-американського інфлюенсера Трістана Тейта за звинуваченнями у порушенні ним виборчого законодавства.

Як пише ВВС, його звинувачують у тому, що він публікував політичний контент у соціальних мережах під час нещодавніх президентських виборів у країні.

Розслідування проводять через публікацію в соціальних мережах, якою Тейт нібито поділився в день виборів і яка містила прямі або приховані політичні повідомлення, що є незаконним у Румунії. Стверджується, що це трактують як іноземне втручання у вибори та ведення передвиборчої агітації в обмежені періоди.

Його викликали на допит у вівторок. 

Поки що Тейт не надав ніяких офіційних коментарів.

  • 36-річний Трістан Тейт – молодший брат інфлюенсера Ендрю Тейта. Загалом у них понад 13 мільйонів підписників у соціальних мережах.
  • Проти обох братів висунули низку звинувачень у декількох країнах світу. 
  • Обох було заарештовано в Румунії у грудні 2022 року, причому Ендрю звинуватили у зґвалтуванні та торгівлі людьми, а Трістана – у торгівлі людьми.
  • Вони обидва заперечували звинувачення та провели кілька місяців під домашнім арештом. Півтора року потому, у серпні 2024 року, їм висунули нові звинувачення в Румунії, зокрема у сексі з неповнолітньою та торгівлі неповнолітніми, які вони все заперечують.
  • Їм також висунуто 21 звинувачення у Великій Британії, включаючи зґвалтування, заподіяння тілесних ушкоджень та торгівлю людьми.
  • Румунський суд постановив, що їх можуть екстрадувати до Великої Британії лише після завершення окремого провадження проти них у Румунії.
  • Вони повернулися до Румунії у березні 2025 року, заявивши журналістам, що "невинні чоловіки ні від чого не тікають".
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