Розпочали розслідування щодо втручання Трістана Тейта у румунські вибори

Його звинувачують у тому, що в день виборів він займався агітацією у соцмережах.

У Румунії розпочали розслідування щодо британсько-американського інфлюенсера Трістана Тейта за звинуваченнями у порушенні ним виборчого законодавства.

Як пише ВВС, його звинувачують у тому, що він публікував політичний контент у соціальних мережах під час нещодавніх президентських виборів у країні.

Розслідування проводять через публікацію в соціальних мережах, якою Тейт нібито поділився в день виборів і яка містила прямі або приховані політичні повідомлення, що є незаконним у Румунії. Стверджується, що це трактують як іноземне втручання у вибори та ведення передвиборчої агітації в обмежені періоди.

Його викликали на допит у вівторок.

Поки що Тейт не надав ніяких офіційних коментарів.