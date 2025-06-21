Індія заявила, що не відновить угоду про розподіл води з Пакистаном

Міністр внутрішніх справ Індії виключив можливість відновлення угоди про розподіл води з Пакистаном.
Як пише Bloomberg, про це повідомляє газета Times of India із посиланням на інтерв'ю міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха.
"Ні, його ніколи не буде відновлено. Міжнародні договори не можуть бути анульовані в односторонньому порядку, але ми маємо право призупинити їх дію, що ми й зробили", – сказав Шах.
Уряд Індії призупинив дію шестидесятирічного договору про води Інду у відповідь на терористичний напад на туристів у спірному регіоні Кашмір 22 квітня.
Видання пише, що, хоча військовий конфлікт, що виник після цього, завершився припиненням вогню, відмова Нью-Делі відновити пакт є несподіванкою, враховуючи, що угода витримала численні конфлікти в минулому.
За словами глави МВС Індії, країна перенаправить воду, яка текла до Пакистану, до свого штату Раджастан, побудувавши канал.
"Пакистан буде позбавлений води, яку він отримує невиправдано", – сказав він.
Ісламабад звинуватив Нью-Делі у використанні дамб для порушення стоку річкової системи Інду. Там кажуть, що воду Індія "утримувала та випускала, утримувала, а потім затоплювала" Пакистан.
Населення та економіка Пакистану сильно залежать від вод Інду, причому дев'ять з десяти пакистанців проживають у басейні річки. Понад 90% сільськогосподарських культур країни, включаючи пшеницю, рис і бавовну, використовують воду з цієї системи, а сільське господарство становить близько чверті валового внутрішнього продукту Пакистану.
- Раніше ЗМІ писали, що Індія розглядає варіант значного збільшення обсягів забору води з великої річки Інд, яка живить пакистанські ферми нижче за течією.
- Договір 1960 року вважається однією з найуспішніших у світі угод про розподіл води, оскільки він пережив кілька великих воєн та тривалу напруженість між Індією та Пакистаном. Угода значно обмежує Індію у створенні гідроелектростанцій з низьким впливом на навколишнє середовище на трьох річках, виділених Пакистану.
- Проте Нью-Делі може вільно використовувати води трьох інших річок – приток Сатледжа, Біаса та Раві.
- Ісламабад раніше виступав проти багатьох індійських проектів в системі Інду, тоді як Нью-Делі після нападу в Кашмірі заявив, що з 2023 року намагається переглянути договір, щоб врахувати зростання населення та зростаючу потребу в чистій гідроенергії.
- Пакистан заявив, що готує судові позови на кількох міжнародних платформах, зокрема у Світовому банку, який сприяв укладенню договору, а також у Постійній палаті арбітражу або Міжнародному суді ООН у Гаазі.
- На початку травня Пакистан стверджував, що Індія майже повністю припинила потік води через річку Чинаб на кордоні.