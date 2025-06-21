Індія заявила, що не відновить угоду про розподіл води з Пакистаном

Країна перенаправить воду, яка текла до Пакистану, до свого штату Раджастан, побудувавши канал.

Міністр внутрішніх справ Індії виключив можливість відновлення угоди про розподіл води з Пакистаном.

Як пише Bloomberg, про це повідомляє газета Times of India із посиланням на інтерв'ю міністра внутрішніх справ Індії Аміта Шаха.

"Ні, його ніколи не буде відновлено. Міжнародні договори не можуть бути анульовані в односторонньому порядку, але ми маємо право призупинити їх дію, що ми й зробили", – сказав Шах.

Уряд Індії призупинив дію шестидесятирічного договору про води Інду у відповідь на терористичний напад на туристів у спірному регіоні Кашмір 22 квітня.

Видання пише, що, хоча військовий конфлікт, що виник після цього, завершився припиненням вогню, відмова Нью-Делі відновити пакт є несподіванкою, враховуючи, що угода витримала численні конфлікти в минулому.

За словами глави МВС Індії, країна перенаправить воду, яка текла до Пакистану, до свого штату Раджастан, побудувавши канал.

"Пакистан буде позбавлений води, яку він отримує невиправдано", – сказав він.

Ісламабад звинуватив Нью-Делі у використанні дамб для порушення стоку річкової системи Інду. Там кажуть, що воду Індія "утримувала та випускала, утримувала, а потім затоплювала" Пакистан.

Населення та економіка Пакистану сильно залежать від вод Інду, причому дев'ять з десяти пакистанців проживають у басейні річки. Понад 90% сільськогосподарських культур країни, включаючи пшеницю, рис і бавовну, використовують воду з цієї системи, а сільське господарство становить близько чверті валового внутрішнього продукту Пакистану.