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Індія почала перекривати подачу води до Пакистану через греблі в Джамму і Кашмірі

Це сталося після того, як Пакистан здійснив випробування балістичної ракети. 

Індія почала перекривати подачу води до Пакистану через греблі в Джамму і Кашмірі
Фото: hindustantimes.com

Індія припинила подачу води до Пакистану через греблю Багліхар, розташовану на річці Чинаб на союзній території Джамму і Кашмір.

Про це повідомляє Hindustan Times.

"Ми закрили шлюзи на гідротехнічній споруді в Багліхарі... процес почався в суботу", - зазначив представник державної гідроенергетичної компанії NHPC Limited.

За даними видання, після тижня обговорень і проведення гідрологічних експертиз керівництво дамби пішло на такі кроки, скоротивши потоки води, що досягають Пакистану, на 90%. Діям індійської сторони передував випробувальний пуск Пакистаном балістичної ракети Abdali.

Крім того, індійська влада планує аналогічні кроки і на дамбі Кішанганга в Джамму і Кашмірі на північному заході Гімалаїв. 

"Ми готові до суворих заходів покарання Пакистану, і приблизно 50 інженерів від NHPC вже перебувають у Джамму і Кашмірі для нагляду за відповідними операціями", - сказав ще один співробітник компанії.
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