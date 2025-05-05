Індія почала перекривати подачу води до Пакистану через греблі в Джамму і Кашмірі

Індія припинила подачу води до Пакистану через греблю Багліхар, розташовану на річці Чинаб на союзній території Джамму і Кашмір.
Про це повідомляє Hindustan Times.
"Ми закрили шлюзи на гідротехнічній споруді в Багліхарі... процес почався в суботу", - зазначив представник державної гідроенергетичної компанії NHPC Limited.
За даними видання, після тижня обговорень і проведення гідрологічних експертиз керівництво дамби пішло на такі кроки, скоротивши потоки води, що досягають Пакистану, на 90%. Діям індійської сторони передував випробувальний пуск Пакистаном балістичної ракети Abdali.
Крім того, індійська влада планує аналогічні кроки і на дамбі Кішанганга в Джамму і Кашмірі на північному заході Гімалаїв.
"Ми готові до суворих заходів покарання Пакистану, і приблизно 50 інженерів від NHPC вже перебувають у Джамму і Кашмірі для нагляду за відповідними операціями", - сказав ще один співробітник компанії.
- У квітні у відповідь на стрілянину у Кашмірі, під час якої було вбито 26 відвідувачів туристичних пам'яток, уряд Індії вдався до жорстких заходів проти Пакистану, який вважають причетним до нападу.
- У Нью-Делі знизили рівень дипломатичних відносин із сусідом, які і так є максимально напруженими через територіальні суперечки. Низку пакистанських дипломатів було вирішено видворити з країни. Пакистанським суднам заборонили заходити в індійські порти. Також Індія заборонила увесь імпорт із Пакистану.
- Країна також обмежила свій повітряний простір для всіх літаків, які зареєстровані, експлуатуються або орендуються Пакистаном, включно з комерційними авіалініями та військовими літаками.