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Зеленський: у 2025 році Україна може отримати від Чехії 1,8 млн снарядів

Завтра запланована зустріч з оборонними компаніями Чехії.

Зеленський: у 2025 році Україна може отримати від Чехії 1,8 млн снарядів
Володимир Зеленський і Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із чеським колегою Петром Павелом заявив, що у 2025 році Україна може отримати 1,8 мільйона снарядів у рамках чеської ініціативи. "

Ви дійсно сильно допомогли нам зі снарядами для артилерії. І ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми проговорювали 1,8 мільйона снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення", – заявив український президент.

Також він анонсував зустрічі із оборонними компанії Чехії. 

"Завтра у нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії й ми готуємо конкретику",  – зазначив глава України. 

  • Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що цьогоріч чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може поставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки було надано минулого року. Тоді йшлося про 1,5 млн снарядів. 
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