Зеленський: у 2025 році Україна може отримати від Чехії 1,8 млн снарядів

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із чеським колегою Петром Павелом заявив, що у 2025 році Україна може отримати 1,8 мільйона снарядів у рамках чеської ініціативи. "

Ви дійсно сильно допомогли нам зі снарядами для артилерії. І ми розраховуємо, що цього року співпраця буде такою ж результативною. Ми проговорювали 1,8 мільйона снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення", – заявив український президент.

Також він анонсував зустрічі із оборонними компанії Чехії.

"Завтра у нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії й ми готуємо конкретику", – зазначив глава України.