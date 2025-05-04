Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
Зеленський: Україна готова почати перемир'я з 7 травня. Але – на 30 днів
​Другий перший тур виборів президента Румунії
​Другий перший тур виборів президента Румунії
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Трамп хоче прибрати з Конгресу демократів, які ініціювали проти нього імпічмент
Трамп хоче прибрати з Конгресу демократів, які ініціювали проти нього імпічмент
Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи
Зеленський: є люди, які готові не голосувати за ратифікацію угоди з США. Вважаю, їм треба скасувати візи
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
Золото в Росії, дирхами в Дубаї, мільйони матері та колекція ікон: цікаве у свіжих деклараціях ОПЗЖ
ГоловнаСвіт

Майже половина німців підтримали б заборону ультраправої АдН, ‒ опитування

61% німців погодилися з класифікацією AfD Федеральним відомством із захисту Конституції (BfV) як “підтвердженою правоекстремістською діяльністю”.

Майже половина німців підтримали б заборону ультраправої АдН, ‒ опитування
Фото: pressa.rv.ua

Майже половина громадян Німеччини підтримала б заборону “Альтернативи для Німеччини” (AfD) після того, як внутрішня розвідувальна служба країни офіційно визнала цю ультраправу партію правоекстремістською організацією, пише DW.

Згідно з репрезентативним опитуванням, проведеним інститутом опитувань INSA для газети Bild am Sonntag цими вихідними, 61% німців погодилися з класифікацією AfD Федеральним відомством із захисту Конституції (BfV) як “підтвердженою правоекстремістською діяльністю”, причому 48% підтримали заборону.

Близько 37% заявили, що виступатимуть проти заборони, тоді як 15% сказали, що не знають.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Щодо наслідків будь-якої потенційної заборони AfD, 35% респондентів заявили, що, на їхню думку, такий захід зміцнить демократію, тоді як 39% вважають, що він зашкодить демократії. 

Близько 16% не вважають, що буде якийсь ефект, тоді як 10% не знають.

  • 2 травня німецьке Федеральне відомство з охорони конституції віднесло партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських на федеральному рівні. Таке рішення відомство обґрунтувало "екстремістським характером партії загалом, яка нехтує людською гідністю". Вказується, що відповідну оцінку Федеральне відомство з охорони конституції винесло "після інтенсивної та всебічної експертної перевірки".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies