Майже половина німців підтримали б заборону ультраправої АдН, ‒ опитування

Майже половина громадян Німеччини підтримала б заборону “Альтернативи для Німеччини” (AfD) після того, як внутрішня розвідувальна служба країни офіційно визнала цю ультраправу партію правоекстремістською організацією, пише DW.
Згідно з репрезентативним опитуванням, проведеним інститутом опитувань INSA для газети Bild am Sonntag цими вихідними, 61% німців погодилися з класифікацією AfD Федеральним відомством із захисту Конституції (BfV) як “підтвердженою правоекстремістською діяльністю”, причому 48% підтримали заборону.
Близько 37% заявили, що виступатимуть проти заборони, тоді як 15% сказали, що не знають.
Щодо наслідків будь-якої потенційної заборони AfD, 35% респондентів заявили, що, на їхню думку, такий захід зміцнить демократію, тоді як 39% вважають, що він зашкодить демократії.
Близько 16% не вважають, що буде якийсь ефект, тоді як 10% не знають.
- 2 травня німецьке Федеральне відомство з охорони конституції віднесло партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських на федеральному рівні. Таке рішення відомство обґрунтувало "екстремістським характером партії загалом, яка нехтує людською гідністю". Вказується, що відповідну оцінку Федеральне відомство з охорони конституції винесло "після інтенсивної та всебічної експертної перевірки".