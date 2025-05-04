Майже половина німців підтримали б заборону ультраправої АдН, ‒ опитування

61% німців погодилися з класифікацією AfD Федеральним відомством із захисту Конституції (BfV) як “підтвердженою правоекстремістською діяльністю”.

Майже половина громадян Німеччини підтримала б заборону “Альтернативи для Німеччини” (AfD) після того, як внутрішня розвідувальна служба країни офіційно визнала цю ультраправу партію правоекстремістською організацією, пише DW.

Згідно з репрезентативним опитуванням, проведеним інститутом опитувань INSA для газети Bild am Sonntag цими вихідними, 61% німців погодилися з класифікацією AfD Федеральним відомством із захисту Конституції (BfV) як “підтвердженою правоекстремістською діяльністю”, причому 48% підтримали заборону.

Близько 37% заявили, що виступатимуть проти заборони, тоді як 15% сказали, що не знають.

Щодо наслідків будь-якої потенційної заборони AfD, 35% респондентів заявили, що, на їхню думку, такий захід зміцнить демократію, тоді як 39% вважають, що він зашкодить демократії.

Близько 16% не вважають, що буде якийсь ефект, тоді як 10% не знають.