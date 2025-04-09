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У Німеччині ультраправі вперше лідирують в опитуванні, “вдаривши” по Мерцу

Підтримка консервативного блоку ХДС/ХСС Мерца, який переміг на виборах 23 лютого, впала на п’ять процентних пунктів до 24%, а “Альтернатива для Німеччини” (AfD) набрала три пункти і досягла 25%.

У Німеччині ультраправі вперше лідирують в опитуванні, “вдаривши” по Мерцу
Співголова “Альтернативи для Німеччини” Аліс Вайдель
Фото: EPA/UPG

Ультраправа партія Німеччини AfD вперше очолила велике опитування, що свідчить про зростання невдоволення основними партіями ‒ у той час як майбутній канцлер Фрідріх Мерц прагне укласти угоду про коаліційний уряд.

Про це пише Reuters.

Згідно з опитуванням інституту Ipsos, підтримка консервативного блоку ХДС/ХСС Мерца, який переміг на виборах 23 лютого, впала на п’ять процентних пунктів до 24%, а “Альтернатива для Німеччини” (AfD) набрала три пункти і досягла 25%.

AfD посіла друге місце на виборах, що є найкращим результатом ультраправої партії з часів Другої світової війни. Її успіх став невдачею для консервативного альянсу Мерца, який хотів відвернути виборців від партії.

Опитування Ipsos показало, що підтримка Соціал-демократів (СДПН) канцлера Олафа Шольца, який йде з посади, не змінилася і залишилася на рівні 15%.

Лівоцентристська СДПН веде переговори з ХДС/ХСС щодо формування наступного уряду Німеччини, водночас обидві сторони змушені згладити свої розбіжності в таких сферах політики, як податки та міграція, щоб утримати ультраправих від влади.

Очікується, що переговори завершаться пізніше сьогодні, повідомили джерела Reuters.

Лідер AfD Аліс Вайдель привітала прорив своєї партії на соцплатформі X: “Люди хочуть політичних змін, а не звичної коаліції ХДС/ХСС і СДПН”.

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