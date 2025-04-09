Ізраїльських військових розкритикували за вбивство медиків та зміну своєї версії інциденту.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що вбивство ізраїльською армією 15 гуманітарних працівників у Смузі Гази у березні мають розслідувати, пише Politico.

Відповідаючи на запитання щодо загибелі співробітників екстрених служб на півдні анклаву 23 березня, Стармер сказав членам парламенту: “Це мають розслідувати”.

Ізраїльських військових розкритикували за вбивство медиків та зміну своєї версії інциденту. Згідно з Reuters, у понеділок вони заявили, що вбивства сталися "через почуття загрози", і що шість бойовиків ХАМАС перебували недалеко від місця інциденту. Глибше розслідування все ще проводиться, заявили військові.

Раніше стверджувалося, що транспортні засоби без розпізнавальних знаків обстріляли у темряві. Пізніше з'явилося відео, вилучене з мобільного телефону одного з убитих, на якому видно чіткі позначки машин швидкої допомоги та пожежних машин, що суперечить цій заяві.

Сара Чемпіон, голова Комітету з міжнародного розвитку парламенту Великої Британії, сказала Стармеру, що гуманітарні працівники вважають, що Ізраїль не притягнутий до відповідальності, і поставила під сумнів, чи Лондон буде наполягати на розслідуванні 15 убитих гуманітарних працівників.

Підтримавши розслідування, Стармер додав: "Повинно бути зрозуміло, що ми говоримо не лише про цей поодинокий інцидент. Протягом дуже тривалого часу до Гази не надходило достатньо допомоги швидкими темпами”.

У листопаді Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за нібито використання “голодування як методу ведення війни”, а також інші воєнні злочини.

Стармер зайняв незручну позицію в ізраїльсько-палестинському конфлікті. Він засмутив Нетаньягу та деяких прихильників Ізраїлю, зупинивши деякі продажі зброї Ізраїлю, але також піддався критиці з боку пропалестинських прихильників за підтримку, яку британські військові надають Ізраїлю, та за зброю, яку вони продовжують експортувати до країни.