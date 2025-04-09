Трамп заявив про 2 мільярди доларів щоденного прибутку США від тарифів

Дані з відкритих джерел не підтверджують ці слова.

Під час заходу у Білому домі президент США Дональд Трамп розповів про успіхи запроваджених ним митних тарифів, стверджуючи, що вони приносять бюджету країни 2 мільярди доларів щоденно.

Як пише Reuters, глава держави повторив свою тезу про те, що Америка "знову стане багатою" саме завдяки митам. На думку Трампа, "все йде дуже добре".

Проте офіційні дані Казначейства США не підтверджують слова президента. У квітні, згідно з фінансовою звітністю відомства, на пункт "митні та окремі акцизні податки" припадає в середньому близько 200 мільйонів доларів щоденних надходжень. За березень загалом Сполучені Штати заробили на тарифах трохи більше 7 мільярдів доларів.