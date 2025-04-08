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Командувач збройними силами США в Європі виступив проти виведення американських військ з території європейських союзників

Його позицію підтримали деякі політики-республіканці.

Командувач збройними силами США в Європі виступив проти виведення американських військ з території європейських союзників
Командувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі
Фото: EPA/UPG

Командувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив Комітету з питань збройних сил Палати представників, що він “послідовно рекомендував” зберігати кількість американських військ після вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Про це повідомляє Politico.

“Моя порада — зберегти таку позицію сил, як зараз”, — сказав він.

Ці коментарі Каволі надійшли після повідомлень про те, що Пентагон планує вивести зі Східної Європи до 10 тис. військових. Вони продемонстрували зростання напруги між адміністрацією Трампа та “яструбами” Республіканської партії щодо ролі американських військових за кордоном.

Зокрема, голова Палати збройних сил Майк Роджерс розкритикував можливість скорочення американської військової присутності в Європі, включаючи вихід США з командування силами НАТО на континенті. 

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Роджерс звинуватив “декого в Міністерстві оборони” у спробах відвести військові ресурси від Європи та завдати шкоди національній безпеці. Водночас він віддав належне президенту Дональду Трампу в тому, що той змусив союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, а також у тому, що він визнав, що “час зупинити кровопролиття” в Україні.

Ще один республіканець, член конгресу Дон Бекон,також висловив стурбованість можливим скороченням військ.

“Було б серйозною помилкою вивести війська з Європи прямо зараз. Це час для стримування Росії, і я вважаю, що відведення військ є ознакою слабкості”, - сказав Бекон.

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