У Домініканській Республіці обвалився дах нічного клубу, понад 20 людей загинули

У столичному окрузі Домініканської Республіки обвалився дах популярного нічного клубу Jet Set. Загинули щонайменше 26 людей, які перебували у цьому приміщенні на концерті.

Про це пише Noticias SIN.

Повідомляють також про понад 100 поранених. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живими восьмеро людей. Наразі визначають, скільки точно осіб було на місці трагедії.

За даними видання, серед загиблих є губернатор Монтекрісті Нелсі Мілагрос Крус Мартінес. Жінка померла під надання медичної допомоги. Також серед завалів опинився син одного із міністрів країни.

Імовірно серед постраждалих є співак меренге Рубі Перес, який виступав, коли обвалився дах.

У 2023 році будівля Jet Set постраждала від пожежі, яка знищила частину її приміщень.

Про причину обвалу поки не повідомляють.