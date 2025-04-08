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У Домініканській Республіці обвалився дах нічного клубу, понад 20 людей загинули

Рятувальникам вдалося витягнути живими з-під завалів восьмеро людей.

У Домініканській Республіці обвалився дах нічного клубу, понад 20 людей загинули
Розбір завалів після обвалу
Фото: EPA/UPG

У столичному окрузі Домініканської Республіки обвалився дах популярного нічного клубу Jet Set. Загинули щонайменше 26 людей, які перебували у цьому приміщенні на концерті. 

Про це пише Noticias SIN.

Повідомляють також про понад 100 поранених. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів живими восьмеро людей. Наразі визначають, скільки точно осіб було на місці трагедії. 

За даними видання, серед загиблих є губернатор Монтекрісті Нелсі Мілагрос Крус Мартінес. Жінка померла під надання медичної допомоги. Також серед завалів опинився син одного із міністрів країни.

Імовірно серед постраждалих є співак меренге Рубі Перес, який виступав, коли обвалився дах. 

У 2023 році будівля Jet Set постраждала від пожежі, яка знищила частину її приміщень.

Про причину обвалу поки не повідомляють. 

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