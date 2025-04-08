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На кордоні із Угорщиною відкрили новий пункт пропуску для легкових авто та пішоходів

За добу його зможе перетинати 200 авто та 600 пішоходів.

На кордоні із Угорщиною відкрили новий пункт пропуску для легкових авто та пішоходів
Відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош"
Фото: телеграм Олексія Кулеби

У Закарпатській області 8 квітня розпочав роботу новий пункт пропуску на кордоні із Угорщиною "Велика Паладь – Надьгодош". Це перший за останні десятиліття новий пункт на українсько-угорському кордоні. 

"Його запуск – результат нашої спільної роботи з угорськими колегами, місцевою владою та Офісом Президента України", – повідомив у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

Новий пункт пропуску призначений для легкових авто до 3,5 тонн. Працюватиме він щоденно з 7:00 до 18:00 та має дві смуги на в’їзд і виїзд. За добу його зможе перетинати 200 авто та 600 пішоходів, за рік – 73 тисячі авто та 220 тисяч пішоходів. 

Пункт запустили на тимчасовій інфраструктурі. Це дозволило швидко реалізувати проєкт. У майбутньому його замінять повноцінним. 

Як розповів Кулеба, відкриття "Великої Паладі" повністю відповідає державній Стратегії з розбудови пунктів пропуску до 2030 року. 

Відкриття пункту пропуску &quot;Велика Паладь – Надьгодош&quot;.
Фото: телеграм Олексія Кулеби
Відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош".

"Дякую партнерам за конструктивний діалог у питанні розбудови кордону та спільну реалізацію домовленостей, зокрема і щодо запуску руху порожніх вантажівок на "Лужанці – Берегшурань" наприкінці минулого року", – наголосив міністр. 

Прапори України, ЄС та Угорщини
Фото: телеграм Олексія Кулеби
Прапори України, ЄС та Угорщини

  • У березні ДПСУ посилила контроль на Закарпатті. На кордоні з Румунією та Угорщиною розгорнули додаткові підрозділи для посилення контролю над вразливими ділянками.
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