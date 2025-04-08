На кордоні із Угорщиною відкрили новий пункт пропуску для легкових авто та пішоходів

За добу його зможе перетинати 200 авто та 600 пішоходів.

У Закарпатській області 8 квітня розпочав роботу новий пункт пропуску на кордоні із Угорщиною "Велика Паладь – Надьгодош". Це перший за останні десятиліття новий пункт на українсько-угорському кордоні.

"Його запуск – результат нашої спільної роботи з угорськими колегами, місцевою владою та Офісом Президента України", – повідомив у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Новий пункт пропуску призначений для легкових авто до 3,5 тонн. Працюватиме він щоденно з 7:00 до 18:00 та має дві смуги на в’їзд і виїзд. За добу його зможе перетинати 200 авто та 600 пішоходів, за рік – 73 тисячі авто та 220 тисяч пішоходів.

Пункт запустили на тимчасовій інфраструктурі. Це дозволило швидко реалізувати проєкт. У майбутньому його замінять повноцінним.

Як розповів Кулеба, відкриття "Великої Паладі" повністю відповідає державній Стратегії з розбудови пунктів пропуску до 2030 року.

Фото: телеграм Олексія Кулеби Відкриття пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош".

"Дякую партнерам за конструктивний діалог у питанні розбудови кордону та спільну реалізацію домовленостей, зокрема і щодо запуску руху порожніх вантажівок на "Лужанці – Берегшурань" наприкінці минулого року", – наголосив міністр.

Фото: телеграм Олексія Кулеби Прапори України, ЄС та Угорщини