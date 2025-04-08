NBC: Пентагон розглядає можливість вполовину скоротити присутність своїх військових у Східній Європі

Видання зазначає, що такий крок може насторожити союзників по НАТО і надати впевненості Путіну.

Високопоставлені чиновники Міністерства оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 000 військових зі Східної Європи, викликаючи занепокоєння на обох континентах, що це надасть впевненості Путіну, передає NBC News із посиланням на слова шести американських і європейських чиновників.

Йдеться про підрозділи, які є частиною 20 000 військовослужбовців, які адміністрація Байдена направила у 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною, після російського вторгнення. Цифри ще обговорюються, але пропозиція може передбачати виведення до половини сил, надісланих Байденом.

Внутрішні дискусії щодо скорочення кількості американських військ у Румунії та Польщі відбуваються в той час, коли президент Дональд Трамп намагається переконати Путіна погодитися на припинення вогню.

Якщо Пентагон прийме цю пропозицію, це посилить побоювання, що Сполучені Штати відмовляються від своїх давніх союзників у Європі, які розглядають Росію як зростаючу загрозу, заявили європейські чиновники.

Росіяни «оцінять скорочення чисельності американських сил як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність різними способами втручатися в Європу», – сказав Сет Джонс, старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що хоче, щоб європейські союзники взяли на себе більше відповідальності за власну оборону, дозволивши Сполученим Штатам зосередити свої військові ресурси на Китаї та інших пріоритетах.

Як зазначає NBC, представник Пентагону не відповів на запит про коментар. Армія відмовилася від коментарів.