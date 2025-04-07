Фракція "ЄС" зареєструвала проєкт постанови щодо усунення обмежень у перетині кордону для нардепів

Також нардепи від "ЄС" зареєстрували дві постанови.

Нардепи фракції "Європейської Солідарності" зареєстрували дві постанови: щодо усунення перешкод парламентарям у виконанні їх повноважень та звернення до Конгресу США щодо збереження двопартійної підтримки України.

Про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"Зареєстрували постанови щодо усунення перешкод парламентарям у виконанні їх повноважень. І звернення до Конгресу США щодо збереження двопартійної підтримки України. Наступного пленарного тижня будемо вимагати і з розгляду", — написала нардеп.

Фото: Ірина Геращенко

Крім того, нардепи фракції "ЄС" на сайті Парламенту зареєстрували проєкт постанови "Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо усунення обмежень у вільному перетині державного кордону України для народних депутатів України та депутатів місцевих рад, які не є військовозобов’язаними, в умовах воєнного стану".

Текст постанови наразі відсутній.