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Фракція "ЄС" зареєструвала проєкт постанови щодо усунення обмежень у перетині кордону для нардепів

Також нардепи від "ЄС" зареєстрували дві постанови.

Фракція "ЄС" зареєструвала проєкт постанови щодо усунення обмежень у перетині кордону для нардепів
Фото: Пресслужба ВРУ

Нардепи фракції "Європейської Солідарності" зареєстрували дві постанови: щодо усунення перешкод парламентарям у виконанні їх повноважень та звернення до Конгресу США щодо збереження двопартійної підтримки України.

Про це заявила нардеп Ірина Геращенко.

"Зареєстрували постанови щодо усунення перешкод парламентарям у виконанні їх повноважень. І звернення до Конгресу США щодо збереження двопартійної підтримки України. Наступного пленарного тижня будемо вимагати і з розгляду", — написала нардеп.

Фото: Ірина Геращенко

Крім того, нардепи фракції "ЄС" на сайті Парламенту зареєстрували проєкт постанови "Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо усунення обмежень у вільному перетині державного кордону України для народних депутатів України та депутатів місцевих рад, які не є військовозобов’язаними, в умовах воєнного стану".

Текст постанови наразі відсутній.

  • Минулого тижня "Європейська солідарність" заявила, що "за вказівкою Офісу президента Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Порошенка до Флориди (США)». У партії повідомили, що їхній лідер мав бути «ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції".
  • Опісля з’явилося спростування від Руслана Стефанчука про блокування закордонного відрядження лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка до США.
  • На своїй фейсбук-сторінці спікер оприлюднив скриншоти з єдиної автоматизованої системи роботи з документами Ради (ЄАС).
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