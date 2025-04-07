Фракція "ЄС" зареєструвала проєкт постанови щодо усунення обмежень у перетині кордону для нардепів

Нардепи фракції "Європейської Солідарності" зареєстрували дві постанови: щодо усунення перешкод парламентарям у виконанні їх повноважень та звернення до Конгресу США щодо збереження двопартійної підтримки України.
Про це заявила нардеп Ірина Геращенко.
"Зареєстрували постанови щодо усунення перешкод парламентарям у виконанні їх повноважень. І звернення до Конгресу США щодо збереження двопартійної підтримки України. Наступного пленарного тижня будемо вимагати і з розгляду", — написала нардеп.
Крім того, нардепи фракції "ЄС" на сайті Парламенту зареєстрували проєкт постанови "Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо усунення обмежень у вільному перетині державного кордону України для народних депутатів України та депутатів місцевих рад, які не є військовозобов’язаними, в умовах воєнного стану".
Текст постанови наразі відсутній.
- Минулого тижня "Європейська солідарність" заявила, що "за вказівкою Офісу президента Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Порошенка до Флориди (США)». У партії повідомили, що їхній лідер мав бути «ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції".
- Опісля з’явилося спростування від Руслана Стефанчука про блокування закордонного відрядження лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка до США.
- На своїй фейсбук-сторінці спікер оприлюднив скриншоти з єдиної автоматизованої системи роботи з документами Ради (ЄАС).