Новою очільницею Конгресу місцевих та регіональних влад стала Лілія Пашинна

Вона також є головою делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

На розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України обрали нового очільника Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад. Нею стала Лілія Пашинна. Вона також є головою делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Про це повідомив Офіс президента.

У форматі відеоконференції взяли участь понад 330 учасників.

Частина членів президії Конгресу, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник і виконавчий секретар президії Конгресу Віктор Микита, віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України, голова комісії «Інфраструктурна політика» Олексій Кулеба – взяли участь у засіданні з оновленого приміщення Офісу Конгресу.

Єрмак подякував за роботу колишньому керівникові Офісу Конгресу В’ячеславу Негоді та окреслив напрями подальшої діяльності Конгресу. Одним з основних є розвиток регіональної та місцевої економіки. Зокрема Конгрес має гарантувати ефективне використання коштів із держбюджету для забезпечення людей якісними освітніми, медичними, соціальними, реабілітаційними послугами та підтримання ветеранів і бізнесу.

Хто така Лілія Пашинна