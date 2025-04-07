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Новою очільницею Конгресу місцевих та регіональних влад стала Лілія Пашинна

Вона також є головою делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Новою очільницею Конгресу місцевих та регіональних влад стала Лілія Пашинна
депутатка Київради Лілія Пашинна
Фото: Сайт партії "Слуга народу"

На розширеному засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України обрали нового очільника Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад. Нею стала  Лілія Пашинна. Вона також є головою делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Про це повідомив Офіс президента.

У форматі відеоконференції взяли участь понад 330 учасників. 

Частина членів президії Конгресу, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник і виконавчий секретар президії Конгресу Віктор Микита, віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України, голова комісії «Інфраструктурна політика» Олексій Кулеба – взяли участь у засіданні з оновленого приміщення Офісу Конгресу.

Єрмак подякував за роботу колишньому керівникові Офісу Конгресу В’ячеславу Негоді та окреслив напрями подальшої діяльності Конгресу. Одним з основних є розвиток регіональної та місцевої економіки. Зокрема Конгрес має гарантувати ефективне використання коштів із держбюджету для забезпечення людей якісними освітніми, медичними, соціальними, реабілітаційними послугами та підтримання ветеранів і бізнесу. 

Хто така Лілія Пашинна

  • Пашинна є депутаткою Київської міської ради 9 скликання від партії ”Слуга народу”.
  • У 2021 році увійшла до президії новоствореного Конгресу регіональних влад при Президентові України як голова української делегації в Конгресі регіональних влад Європи.
  • У 2020 році була обрана депутатом Київської міської ради 9 скликання від партії “Слуга народу”, як членкиня партії. Перша заступниця голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.
  • З 2020 року є радницею керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Також увійшла до політичної ради “Слуги народу”.
  • У 2019-2020 роках була керівницею Патронатної служби у Міністерстві розвитку громад та територій України. 
  • З 2015 до 2019 року була головною консультанткою депутатської фракції «Самопомочі» у Верховній Раді.
  • У 2014-2019 роках була помічницею нардепа від партії “Самопоміч“ у Верховій раді 9 скликання Олега Лаврика.
  • У 2008 році отримала свідоцтво адвоката.
  • З 2005 до 2015 року працювала консультанткою у ряді приватних компаній.
  • У 2007 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство.
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