​У Зеленського відреагували на статтю Economist про підготовку до виборів в Україні в липні: "Не "було такої наради і доручення"

Співрозмовник в уряді також зазначив, що зараз головне питання - досягнення миру.

В Офісі президента відреагували на статтю видання The Economist про підготовку до виборів влітку цього року.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

В ОП заявили, що в статті міститься неправдива інформація. Зокрема, - що наради про вибори у липні, її наразі не проводили, також не було відповідного доручення президента.

Співрозмовник в уряді також вказав, що зараз головне питання - досягнення миру, тому говорити, що вже йде підготовка виборів - "зовсім некоректно", адже сподівань на завершення війни до Великодня мало.

Як повідомлялося, британське видання написало з посиланням на джерела, що президент Володимир Зеленський після сварки з Трампом Зеленський задумався над проведенням виборів цього року і готується йти на другий термін.

За даними джерел британських журналістів, на плани Зеленського, ймовірно, вплинув конфлікт між ним і президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Джерела розповіли виданню, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, на якій доручив своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню, яке, на думку американців, може бути досягнуте до кінця квітня. Джерела розходяться в конкретних термінах, однак, більшість із них схиляються до версії, що голосування можуть провести вже в липні цього року. Видання пише, що Зеленський "націлений на літо".

Якби не повномасштабна війна, президентські вибори в Україні мали би відбутися ще торік, у 2024. Але воєнний стан забороняє проведення виборів. Для того, аби це змінити, знадобилися би зміни до Конституції та інших законів.

У січні Володимир Зеленський казав, що вибори відбудуться в рік закінчення воєнного стану та пояснював, що проведення виборів до завершення війни потребує розв'язання питань із тим, як голосувати військовим та біженцям, та змін до законодавства. Більше на цю тему – в матеріалі "Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?".

Україна і Росія за сприяння США намагаються домовитися хоча би про часткове припинення вогню – по енергетиці та в Чорному морі – щоб закласти основу для подальшої домовленості повного припинення обстрілів. Але росіяни, як і завжди, порушують взяті на себе зобов'язання і звинувачують при цьому українців. За даними медіа, Дональд Трамп хотів би, що повне припинення вогню запрацювало Великодня (20 квітня). Президент Фінляндії Александр Стубб також вважає, що 20 квітня – це гарна дата для припинення вогню в Україні.