Зеленський: для виборів під час війни потрібно змінювати систему і думати над онлайн-голосуванням

Однак глава держави все ж вважає, що вибори відбудуться відповідно до чинного законодавства: після завершення війни.

Вибори в Україні повинні відбутися в рік закінчення воєнного стану. Проведення виборів до завершення війни потребує розв'язання питань із тим, як голосувати військовим та біженцям та змін до законодавства, пояснив український президент у подкасті Лексу Фрідману.

Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні відбудуться відповідно до закону – одразу після кінця воєнного стану. В іншому випадку треба зміни цих законів, зокрема Конституції.

"Або парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти. Чому суспільство проти? Зрозуміло6 чому: тому що ми хочемо вибори, яким ми хочемо довіряти. 8,5 млн виїхали за кордон, інфраструктуру треба робити для голосування цим мільйонам людей. Мільйони людей на окупованих територіях, я не кажу про окупацію 14-го року навіть, я кажу про окупацію ось зараз – що робити з цими людьми. І одне з найнесправедливіших виглядах, як голосувати без мільйона військових", – сказав він.

Тобто якщо вибори влаштовувати під час війни, то треба змінювати законодавство зі зміною системи голосування.

"Мати про онлайн-голосування, всі бояться через різні атаки, кібератаки тощо, але думати тоді над цим", – сказав Зеленський, висловивши впевненість, що є можливість закінчити війну у 2025-му. Він запевнив, що він та його родина не замислювалися серйозно про участь у наступних виборах.

Про те, чи буде він балотуватися на другий термін, Зеленський сказав, що це залежить від того, як завершиться війна, від українців і від його власної сім'ї.

Більше на цю тему – в матеріалі "Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?".