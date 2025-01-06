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Зеленський: для виборів під час війни потрібно змінювати систему і думати над онлайн-голосуванням

Однак глава держави все ж вважає, що вибори відбудуться відповідно до чинного законодавства: після завершення війни. 

Зеленський: для виборів під час війни потрібно змінювати систему і думати над онлайн-голосуванням
Фото: ОПУ

Вибори в Україні повинні відбутися в рік закінчення воєнного стану. Проведення виборів до завершення війни потребує розв'язання питань із тим, як голосувати військовим та біженцям та змін до законодавства, пояснив український президент у подкасті Лексу Фрідману

Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні відбудуться відповідно до закону – одразу після кінця воєнного стану. В іншому випадку треба зміни цих законів, зокрема Конституції. 

"Або парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти. Чому суспільство проти? Зрозуміло6 чому: тому що ми хочемо вибори, яким ми хочемо довіряти. 8,5 млн виїхали за кордон, інфраструктуру треба робити для голосування цим мільйонам людей. Мільйони людей на окупованих територіях, я не кажу про окупацію 14-го року навіть, я кажу про окупацію ось зараз – що робити з цими людьми. І одне з найнесправедливіших виглядах, як голосувати без мільйона військових", – сказав він. 

Тобто якщо вибори влаштовувати під час війни, то треба змінювати законодавство зі зміною системи голосування.

"Мати про онлайн-голосування, всі бояться через різні атаки, кібератаки тощо, але думати тоді над цим", – сказав Зеленський, висловивши впевненість, що є можливість закінчити війну у 2025-му. Він запевнив, що він та його родина не замислювалися серйозно про участь у наступних виборах.

Про те, чи буде він балотуватися на другий термін, Зеленський сказав, що це залежить від того, як завершиться війна, від українців і від його власної сім'ї. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Електронне голосування чи поштою. Чи готують такий варіант для українців?".

  • Парламентські та президентські вибори в Україні мали відбутися торік, але це було неможливо через воєнний стан. Однак розмови про підготовку до виборів лунають, зокрема в контексті можливих домовленостей про припинення війни після інавгурації Дональда Трампа. 
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