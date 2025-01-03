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Мезенцева: на делегацію Верховної Ради в ПАРЄ чекають кадрові зміни

Депутатка не уточнила, кого саме замінять, але уточнені списки Україна має подати у Страсбург до 11 січня.

Мезенцева: на делегацію Верховної Ради в ПАРЄ чекають кадрові зміни
голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева
Фото: facebook/Maria Mezentseva

Українська делегація в ПАРЄ може зазнати кадрових змін.

Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева, передає «Укрінформ».

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«У нашій делегації, можливо, будуть зміни у членському складі. Вони зараз обговорюються, але це відбудеться тільки за згоди депутатських груп і фракцій та самих народних депутатів. Делегація у нас об’єднана, немає ні чвар, ні різночитань, але все-таки хочеться, аби всі, хто є членами делегації, мали змогу їздити та активно працювати. У нашій делегації 24 народних депутати. Якщо людина не може працювати на повну, або у неї є ще перетини з іншими посадовими обов’язками як нардепа у міжнародній діяльності, то важливо, щоб це гармонійно поєднувалося», - сказала Мезенцева.

Нардеп не уточнила, кого хочуть замінити. Вона додала, що затвердити оновлений склад необхідно до 11 січня і подати необхідні документ у Страсбург.

Також Мезенцева заявила, що робота делегації не фінансується із українського державного бюджету, а завдяки Раді Європи.

«Скажу відкрито і хочу, щоб це було відзначено, - за останні три роки нашої дипломатії в ПАРЄ нас фінансує Рада Європи. Фінансування здійснюється завдяки членським внескам країн, що входять до РЄ, а не Державному бюджету України. Виняток становить лише один народний депутат, який користується цим правом. Робота інших наших 23 делегатів у ПАРЄ не фінансується з держбюджету. Це була моя принципова позиція як голови делегації. Ми така єдина делегація, яка зберегла багато мільйонів гривень для державного бюджету, які, в тому числі були використані на Сили оборони і на інші важливі соціальні та військові сфери», - сказала нардеп.

Мезенцева додала, що найбільшими при цьому були внески Німеччини.

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