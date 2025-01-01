Папа Римський Франциск закликав помолитися за припинення бойових дій на всіх фронтах

Франциск наголосив, що будь-яка війна завжди є поразкою.

Папа Римський Франциск виголосив молитву в перший день 2025 року, у якій закликав помолитися за "припинення бойових дій на всіх фронтах і рішучий крок до миру та примирення".

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Промову понтифіка з вікна Апостольського палацу на площі Святого Петра, за даними Ватикану, слухало близько 30 тис. людей.

"Я висловлюю свою глибоку вдячність усім тим, хто у зонах конфліктів працює над діалогом та перемовинами", - сказав Папа Франциск.

Він зазначив, що думає про тих, хто страждає в Україні, Газі, Ізраїлі, М'янмі тощо.

Папа Римський наголосив, що будь-яка війна завжди є поразкою: "Брати й сестри, війна руйнує, завжди руйнує, війна - це завжди поразка, завжди".

Також очільник католицької церкви закликав до необхідності "прощення боргів" та звернувся до світових лідерів багатих країн ліквідувати або зменшити борги бідніших країн, щоб "жодна людина, жодна родина, жоден народ не були розчавлені боргами".