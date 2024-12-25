Папа Франциск закликав до переговорів про припинення війни в Україні

Папа Римський Франциск у своєму різдвяному посланні закликав до переговорів про припинення війни між Україною та Росією.
Про це повідомляє Reuters.
У своєму різдвяному зверненні “Urbi et Orbi” (“До міста та світу”) Франциск згадав війну Росії проти України і закликав до “сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів”.
Зокрема, Папа сказав: “Нехай звук зброї замовкне в зруйнованій війною Україні!” та закликав до “жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого та тривалого миру”.
Крім того, понтифік закликав до припинення конфліктів, політичних, соціальних чи військових, у Лівані, Малі, Мозамбіку, Гаїті, Венесуелі та Нікарагуа.
Також Франциск закликав до припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС і до звільнення решти ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС. Папа назвав гуманітарну ситуацію в Газі "надзвичайно серйозною".
- Навесні Папа Римський Франциск сказав, що Україна повинна мати, за його словами, "мужність підняти білий прапор переговорів" і домовитися про припинення війни з Росією.
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У травні минулого року Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край війні Росії проти України.
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Згодом під час поїздки до Італії та Ватикану Володимир Зеленський зустрівся з Папою Франциском і попросив засудити російські злочини в Україні. Також глава держави запропонував Папі Римському долучитися до реалізації української «формулу миру».
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Наприкінці травня минулого року стало відомо, що миротворчу місію в Україні очолить кардинал Маттео Дзуппі, архиєпископ Болоньї та голова Італійської Єпископської Конференції. На початку червня він відвідав Київ і зустрівся з президентом України.
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Далі Дзуппі відвідав Москву і зустрівся із радників Путіна Юрієм Ушаковим і главою російської православної церкви патріархом Кирилом.
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Потім кардинал вирушив до Вашингтона для «взаємообміну ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації».
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У жовтні минулого року Ватикан заявив, що готовий підтримувати складові “формули миру” щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.
- На початку 2024 року Папа Римський вперше публічно звинуватив Росію у веденні повномасштабної війни проти України.