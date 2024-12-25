Папа Франциск закликав до переговорів про припинення війни в Україні

Франциск закликав до “сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів”.

Папа Франциск очолює традиційне благословення на Різдво Urbi et Orbi з центрального балкону площі Святого Петра у Ватикані, 25 г

Папа Римський Франциск у своєму різдвяному посланні закликав до переговорів про припинення війни між Україною та Росією.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму різдвяному зверненні “Urbi et Orbi” (“До міста та світу”) Франциск згадав війну Росії проти України і закликав до “сміливості, необхідної, щоб відкрити двері для переговорів”.

Зокрема, Папа сказав: “Нехай звук зброї замовкне в зруйнованій війною Україні!” та закликав до “жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого та тривалого миру”.

Крім того, понтифік закликав до припинення конфліктів, політичних, соціальних чи військових, у Лівані, Малі, Мозамбіку, Гаїті, Венесуелі та Нікарагуа.

Також Франциск закликав до припинення вогню у війні між Ізраїлем і ХАМАС і до звільнення решти ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС. Папа назвав гуманітарну ситуацію в Газі "надзвичайно серйозною".