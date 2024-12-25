Росіяни обстріляли авто рятувальників поблизу Покровська

У Донецькій області у результаті обстрілу було пошкоджено оперативний автомобіль рятувальників столичного регіону.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Під час виконання завдань за призначенням, поблизу Покровська, рятувальники приданого підрозділу ДСНС Київщини потрапили під артилерійський обстріл із боку ворога. Внаслідок обстрілу оперативний автомобіль зазнав пошкоджень", — ідеться у повідомленні.

На щастя, серед особового складу ніхто не постраждав.