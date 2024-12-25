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Росіяни обстріляли авто рятувальників поблизу Покровська

Внаслідок обстрілу оперативний автомобіль зазнав пошкоджень.

Росіяни обстріляли авто рятувальників поблизу Покровська
Фото: ДСНС України

У Донецькій області у результаті обстрілу було пошкоджено оперативний автомобіль рятувальників столичного регіону.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Під час виконання завдань за призначенням, поблизу Покровська, рятувальники приданого підрозділу ДСНС Київщини потрапили під артилерійський обстріл із боку ворога. Внаслідок обстрілу оперативний автомобіль зазнав пошкоджень", — ідеться у повідомленні.

На щастя, серед особового складу ніхто не постраждав.

  • На Донеччині під час розмінування території піротехніки ДСНС потрапили під російський обстріл.
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