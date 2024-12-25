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ДБР: у Києві затримали ексначальника одеського ТЦК

Нерухомість колишнього військкома в Італії передано в АРМА.

ДБР: у Києві затримали ексначальника одеського ТЦК
Фото: скріншот з відео

У Києві затримали колишнього начальника одеського обласного ТКЦ та СП після того як його випустили під заставу у 39,364 млн гривень.

Про це інформує пресслужба ДБР. 

ДБР затримало ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.

Слідчі Бюро отримали інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. 

Відомо, що підозрюваний організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 480 грн за період квітень-червень 2022 року. Наразі йому повідомлено про підозру.

У межах іншого кримінального провадження, за матеріалами ДБР, суд передав в управління АРМА будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 млн євро в іспанському курорті Марбелья. Нерухомість належала, відповідно, матері та дружині колишнього військкома.

Також суд передав АРМА автомобілі MERCEDES-BENZ EQV вартістю 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн грн. Ними володіли дружина, матір і теща колишнього військкома.

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