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Під час ворожої ракетної атаки загинув енергетик ДТЕК

Після проведення пошукових робіт  його було знайдено під завалами без ознак життя.

Під час ворожої ракетної атаки загинув енергетик ДТЕК
Дмитро Петленко
Фото: ДТЕК

Сьогодні російські окупанти вбили Дмитра Петленка, енергетика, що працював на одній з теплоелектростанцій, повідомляє ДТЕК. 

Дмитру був 51 рік. Він присвятив професії енергетика більше 30 років. Тривалий час працював на Запорізькій ТЕС. Після окупації Енергодару працевлаштувався на іншу теплоелектростанцію компанії, де продовжував битву за світло останні півтора роки. 

“Велика втрата для родини українських енергетиків. Висловлюємо глибокі співчуття всім, хто знав та любив Дмитра. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо російських окупантів”, – наголосили в компанії.

  • Президент Зеленський повідомив, що вранці РФ атакувала Україну понад 70 ракетами, захисники збили більш як 50. Також окупанти запустили понад сотню ударних безпілотників.
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