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Завтра українці обиратимуть членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Взяти участь в онлайн-голосуванні можуть усі громадяни, які проживають на території України. 

Завтра українці обиратимуть членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

26 грудня 2024 року розпочнеться рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Про це повідомило оборонне відомство.

Зазначається, що голосування триватиме з 09:00 до 21:00 за посиланням

Взяти участь у ньому можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів «Дія».

Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Обрати можна до 15 представників із 40 кандидатів.

  • Громадська антикорупційна рада була сформована навесні 2023 року. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у відомстві.
  • Днями Міноборони оголосило вибори до Громадської антикорупційної ради при МОУ.
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