Завтра українці обиратимуть членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Взяти участь в онлайн-голосуванні можуть усі громадяни, які проживають на території України.

26 грудня 2024 року розпочнеться рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Про це повідомило оборонне відомство.

Зазначається, що голосування триватиме з 09:00 до 21:00 за посиланням.

Взяти участь у ньому можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів «Дія».

Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Обрати можна до 15 представників із 40 кандидатів.