Завтра українці обиратимуть членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони

26 грудня 2024 року розпочнеться рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.
Про це повідомило оборонне відомство.
Зазначається, що голосування триватиме з 09:00 до 21:00 за посиланням.
Взяти участь у ньому можуть усі громадяни, які проживають на території України. Автентифікація відбуватиметься з використанням сервісів «Дія».
Кожен виборець має право проголосувати один раз в межах визначеного часу. Обрати можна до 15 представників із 40 кандидатів.
- Громадська антикорупційна рада була сформована навесні 2023 року. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у відомстві.
- Днями Міноборони оголосило вибори до Громадської антикорупційної ради при МОУ.