МЗС України про ракетну атаку: це відповідь Путіна прихильникам “різдвяного припинення вогню”

Також відомство повідомило, що одна з російських ракет порушила повітряний простір Молдови та Румунії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на чергову російську ракетну атаку і зазначив, що це відповідь Путіна прихильникам “різдвяного припинення вогню”.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х.

“Черговий масований удар Росії по енергосистемі України. Цей різдвяний терор – це відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне “різдвяне припинення вогню”, – написав Сибіга.

Він зазначив, що одна російська ракета порушила повітряний простір Молдови та Румунії. Таким чином, як зауважив Сибіга, Росія загрожує не лише Україні.

Раніше до припинення вогню на Різдво закликав Папа римський. Також угорський прем’єр Орбан заявляв, що Зеленський нібито відмовився від різдвяного перемир’я.