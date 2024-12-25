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Міноборони допустило до експлуатації безпілотний авіакомплекс "Щедрик"

Літальні апарати можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.

Міноборони допустило до експлуатації безпілотний авіакомплекс "Щедрик"
Безпілотний комплекс "Щедрик"
Фото: Міноборони

Міноборони кодифікувало і допустило до постачання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс «Щедрик» вітчизняного виробництва. 

Як повідомили у оборонному відомстві, він виконує завдання зі спостереження за діями противника на полі бою. Щедрик може працювати як вдень, так і вночі. 

У Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки розповіли, що комплекс «Щедрик» складається зі станції управління і дистанційно-керованих літальних апаратів. Останні оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод. 

Літальні апарати «Щедрика» можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Заряду акумуляторів вистачає на тривалий час безперервної роботи.

"Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної висоти для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника", –  сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

  • В Україні створюють перелік озброєння вітчизняного виробництва "Зброя Перемоги".
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