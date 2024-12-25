Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Великописарівська громада: ворог здійснив скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (12 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів).

Президент Зеленський повідомив, що вранці РФ атакувала Україну понад 70 ракетами, захисники збили більш як 50. Також окупанти запустили понад сотню ударних безпілотників.