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Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Великописарівська громада: ворог здійснив скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (12 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (9 вибухів).

Президент Зеленський повідомив, що вранці РФ атакувала Україну понад 70 ракетами, захисники збили більш як 50. Також окупанти запустили понад сотню ударних безпілотників.

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