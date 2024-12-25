На Вінничині росіяни пошкодили енергоінфраструктуру

На Вінниччині внаслідок нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.
Про це повідомили у Вінницькій ОВА.
Як зазначила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна, станом на ранок завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені.
- У ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання після російської атаки.
- За словами міністра енергетики Галущенка, сьогодні РФ знову атакувала енергетику, і оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.
- А в "Укренерго" повідомили, що через масовану російську атаку застосували превентивні відключення світла.