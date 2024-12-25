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На Вінничині росіяни пошкодили енергоінфраструктуру

Станом на ранок усі споживачі заживлені. 

На Вінничині росіяни пошкодили енергоінфраструктуру
Постраждалий від обстрілів об’єкт енергетичної інфраструктури, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

На Вінниччині внаслідок нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у Вінницькій ОВА. 

Як зазначила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна, станом на ранок  завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені.

  • У ДТЕК повідомили про пошкодження обладнання після російської атаки.
  • За словами міністра енергетики Галущенка, сьогодні РФ  знову атакувала енергетику, і оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.
  • А в "Укренерго" повідомили, що через масовану російську атаку застосували превентивні відключення світла.
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