На Вінничині росіяни пошкодили енергоінфраструктуру

Як зазначила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна, станом на ранок завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені.

Про це повідомили у Вінницькій ОВА.

На Вінниччині внаслідок нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies