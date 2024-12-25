Росіяни дронами атакували громаду на Миколаївщині

Учора, 24 грудня, росіяни атакували Куцурубську громаду Миколаївської області. Ушкоджені автомобілі.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що ворог двічі атакував дронами типу FPV с. Дмитрівку Куцурубської громади. Внаслідок першого обстрілу пошкоджено дві автівки, через другий – загорілося авто інтернет-провайдера.

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.