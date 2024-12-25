Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
ЗМІ: Україна розробляє ракету, здатну завдати удару по Москві
ЗМІ: Україна розробляє ракету, здатну завдати удару по Москві
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни дронами атакували громаду на Миколаївщині

Унаслідок обстрілу пошкоджені три авто.

Росіяни дронами атакували громаду на Миколаївщині
Фото: Макс Требухов

Учора, 24 грудня, росіяни атакували Куцурубську громаду Миколаївської області. Ушкоджені автомобілі.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Він  зазначив, що ворог двічі атакував дронами типу FPV с. Дмитрівку Куцурубської громади. Внаслідок першого обстрілу пошкоджено дві автівки, через другий – загорілося авто інтернет-провайдера. 

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

  • 14 грудня росіяни атакували на Миколаївщині автомобіль "Укрпошти" і поранили водія. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies