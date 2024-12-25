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Координаційний штаб: 184 українці загинули в полоні за офіційними даними

Справжня цифра може бути набагато більшою.

Координаційний штаб: 184 українці загинули в полоні за офіційними даними
Фото: Іван Станіславський

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими має дані про повернення тіл 184 загиблих українців, що перебували у російському полоні за період з лютого 2022 року до жовтня 2024-ого.

Як пише "Укрінформ", йдеться про 169 військових та 15 цивільних осіб. Серед них 55 тих, хто загинув від вибуху в Оленівській колонії.

Проте справжнє число загиблих, на жаль, може бути в рази більшим через систематичні катування, ізоляцію та ненадання окупантами належної медичної допомоги полоненим. 122 українські військові свідчили про те, в яких умовах їх утримували окупанти.

За інформацією штабу, Росія не дає можливість представникам моніторингових місій, зокрема комітету Червоного хреста, поспілкуватися із захисниками, які перебувають у полоні вже понад 30 місяців. Українській стороні не надають інформацію про погіршення стану здоров'я чи смерть бранців. Усе це є грубим порушенням Женевських конвенцій. 

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