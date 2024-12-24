Головне за вівторок, 24 грудня: ракетний удар по Кривому Рогу, майже 250 боєзіткнень, привітання з Різдвом

Бойові дії на Донеччині, 248 бойових зіткнень, ворожі обстріли, кібератака на Енергоатом. Яким запам’ятається 1035-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.

"Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна", - сказав він. Президент подякував військовим за можливість святкувати і вшанував тих, хто віддав життя, захищаючи Україну.

Повний текст привітання – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 грудня відбулося 248 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

На Покровському напрямку від початку доби відбулось більше півсотні боєзіткнень. Також активні бойові дії точились на Курахівському та Времівському напрямках.

Триває операція в Курській області. Сили оборони відбили 28 атакувальних дій загарбників, бої продовжуються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 грудня – в новині.

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що в результаті атаки пошкоджений житловий будинок.

Наразі відомо вже про дев'ять постраждалих.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також повідомили, що сталося влучання у 4-поверховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано підʼїзд з 1 по 4 поверхи. Також пошкоджено 9 магазинів та понад 20 автомобілів.

Ймовірно під завалами ще перебувають люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У понеділок, 23 грудня, впродовж п'яти годин на офіційний сайт Енергоатому здійснювалася кібератака.

Зазначається, що атака ініційована злочинцями з території країни-агресорки.

"Хакери намагалися порушити функціонування сайту НАЕК, здійснивши одночасно близько 80 млн запитів. Втім фахівцями Енергоатома було виконано всі необхідні дії щодо локалізації атак та захисту сайту", - йдеться в повідомленні.

Кібератака не призвела до порушень і сайт продовжує працювати в звичному режимі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що Україна завершує 2024 рік в умовах фінансової стійкості.

"За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також зазначив, що понад 16 млрд євро Україна отримала від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility. Майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!