Головне за вівторок, 24 грудня: ракетний удар по Кривому Рогу, майже 250 боєзіткнень, привітання з Різдвом

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.
"Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна", - сказав він. Президент подякував військовим за можливість святкувати і вшанував тих, хто віддав життя, захищаючи Україну.
Повний текст привітання – в новині.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 грудня відбулося 248 бойових зіткнень.
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
На Покровському напрямку від початку доби відбулось більше півсотні боєзіткнень. Також активні бойові дії точились на Курахівському та Времівському напрямках.
Триває операція в Курській області. Сили оборони відбили 28 атакувальних дій загарбників, бої продовжуються.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 грудня – в новині.
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що в результаті атаки пошкоджений житловий будинок.
Наразі відомо вже про дев'ять постраждалих.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також повідомили, що сталося влучання у 4-поверховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано підʼїзд з 1 по 4 поверхи. Також пошкоджено 9 магазинів та понад 20 автомобілів.
Ймовірно під завалами ще перебувають люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
У понеділок, 23 грудня, впродовж п'яти годин на офіційний сайт Енергоатому здійснювалася кібератака.
Зазначається, що атака ініційована злочинцями з території країни-агресорки.
"Хакери намагалися порушити функціонування сайту НАЕК, здійснивши одночасно близько 80 млн запитів. Втім фахівцями Енергоатома було виконано всі необхідні дії щодо локалізації атак та захисту сайту", - йдеться в повідомленні.
Кібератака не призвела до порушень і сайт продовжує працювати в звичному режимі.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що Україна завершує 2024 рік в умовах фінансової стійкості.
"За рахунок податків, зборів, внутрішніх позик у повному обсязі фінансуємо наші Сили оборони. Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки", - наголосив Шмигаль.
Прем'єр також зазначив, що понад 16 млрд євро Україна отримала від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility. Майже 5,4 млрд доларів - за програмою співпраці з МВФ. Вагомою є підтримка США, Світового банку, Японії, Канади та інших партнерів.
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