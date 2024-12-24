Замість цього російська влада оперує до “патріотизму”.

Окупанти відправили “волонтерів” з ТОТ ліквідувати наслідки екологічної катастрофи в Керченській протоці (ілюстративне фото)

Росіяни відправляють “волонтерів” з Краснодарського краю на ліквідацію наслідків екологічної катастрофи у Керченській протоці, але не забезпечують їх захисними костюмами та респіраторами.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що завезені для ліквідації аварії студенти з ТОТ України прибирають узбережжя Чорного моря від мазуту, який небезпечний при безпосередньому контакті.

“Тим менш ворог традиційно не піклується про населення й замість організації ліквідації лиха апелює до “героїзму”.

В Центрі нацспротиву нагадали, що зафіксовані викидання червонокнижних азовок (китоподібні, що проживають у Чорному морі), на узбережжя.

“Саме студентам доводиться прибирати мертвих ссавців з берега, аби приховати наслідки кремлівської політики в регіоні”, - підсумували в Центрі наспротиву.