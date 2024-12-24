Нацспротив: “волонтерам”, які ліквідують наслідки екологічної катастрофи у Керченській протоці, не видають захисні костюми

Росіяни відправляють “волонтерів” з Краснодарського краю на ліквідацію наслідків екологічної катастрофи у Керченській протоці, але не забезпечують їх захисними костюмами та респіраторами.
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Зазначається, що завезені для ліквідації аварії студенти з ТОТ України прибирають узбережжя Чорного моря від мазуту, який небезпечний при безпосередньому контакті.
“Тим менш ворог традиційно не піклується про населення й замість організації ліквідації лиха апелює до “героїзму”.
В Центрі нацспротиву нагадали, що зафіксовані викидання червонокнижних азовок (китоподібні, що проживають у Чорному морі), на узбережжя.
“Саме студентам доводиться прибирати мертвих ссавців з берега, аби приховати наслідки кремлівської політики в регіоні”, - підсумували в Центрі наспротиву.
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Раніше стало відомо про два танкери, що тонули в Керченській протоці, - "Волгонефть 212" і "Волгонефть 239". На борту танкерів перебували 13 та 14 осіб відповідно. Танкери переміщали понад 8 тонн мазуту.
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Попередньо, збитки від витоку мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі можуть перевищувати 14 млрд доларів.
- Російські окупанти послали студентів з тимчасово окупованих територій України ліквідовувати екологічну катастрофу в Керченській протоці.